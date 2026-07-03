Los 70 años del CUN

El Centro Universitario Nuevejuliense (CUN) celebró un nuevo aniversario. Un espacio clave para el desarrollo educativo y humano de generaciones de jóvenes que viajan a la Ciudad de La Plata para realizar sus estudios universitarios.

En Tarde para todo (Supernova 97.9), su presidente, Federico Bellini, destacó la importancia de este aniversario pero no solo como un número simbólico, sino como el reflejo de mucho tiempo de esfuerzo colectivo, compromiso institucional y acompañamiento a estudiantes que encuentran en el CUN, un lugar para proyectar su futuro lejos de 9 de Julio.

Durante la entrevista, Bellini también compartió su experiencia al frente de la comisión, destacando el valor del trabajo en equipo y el fuerte sentido de pertenencia que se genera entre los chicos y chicas que viven en las casas. Remarcó el compromiso de las y los residentes, quienes nosolo transitan una etapa académica, sino que también construyen vínculos que son muy importantes en una etapa como estudiante .