El dólar frenó su racha alcista

El mercado cambiario argentino registró un leve respiro en la cotización del dólar cortando una racha de cinco subidas consecutivas que habían empujado al tipo de cambio oficial a rozar sus máximos anuales.

El tipo de cambio oficial en el segmento mayorista retrocedió un peso, lo que representa una baja marginal del 0,1%, situando la cotización de venta en 1.488 pesos por unidad de la divisa estadounidense. A pesar de este descenso, el valor se mantiene en la periferia de los récords del año y deja en evidencia las persistentes tensiones que afronta la economía del país.

Esta leve contracción del dólar oficial se produce en un escenario de dispersión cambiaria. La distancia respecto al techo de la banda de fluctuación cambiaria —establecida actualmente por la autoridad monetaria en 1.809,35 pesos— se posicionó en un 21,3%, ofreciendo un margen de maniobra teórico para el Banco Central de la República Argentina, aunque en la práctica los analistas siguen de cerca la brecha con los mercados financieros paralelos.

En la Bolsa, el dólar Contado con Liquidación (CCL), la vía legal utilizada por las empresas para girar divisas al exterior, cerró la sesión en 1.574 pesos. Este nivel de precios amplió la brecha con el mercado mayorista formal hasta el 5,8%. Por su parte, el dólar MEP, o mercado electrónico de pagos, concluyó la jornada de transacciones en 1.523,63 pesos, manteniendo una brecha del 2,4% con respecto a la cotización oficial, evidenciando un mercado secundario relativamente contenido pero en alerta.

En las ventanillas al público del Banco de la Nación Argentina, el dólar minorista operó estable, con una cotización de 1.460 pesos para la compra y 1.510 pesos para la venta. No obstante, el promedio general de todas las entidades bancarias privadas y públicas relevadas diariamente por la autoridad central promedió los 1.512,64 pesos por unidad. El dólar «blue» no mostró grandes sobresaltos finalizando las operaciones en 1.505 pesos para la compra y 1.525 pesos para la venta en las principales plazas de la capital.

Mientras tanto, las cotizaciones vinculadas al turismo y consumos en el exterior (el dólar tarjeta, gravado con los recargos impositivos correspondientes) se afianzaron cerca de la barrera de los dos mil pesos, cotizando a 1.963 pesos, y las plataformas de criptomonedas marcaron un valor promedio para el «dólar bitcoin» de 1.563,04 pesos.

Los analistas económicos locales coinciden en que, si bien el freno en el ritmo diario de devaluación oficial quita una presión inmediata al panorama inflacionario, la tendencia sigue reflejando una volatilidad que obliga a los agentes económicos a vigilar diariamente las reservas líquidas y las decisiones que adopte el gabinete económico en las próximas semanas.