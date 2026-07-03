Ruta 5: Nueva concesión, peajes más caros y pocas obras

La empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste SA asumió la explotación, administración y el mantenimiento de los 546,6 kilómetros de traza de la ruta 5 que conecta Luján con Santa Rosa, en La Pampa. La firma privada reemplaza de este modo a la compañía estatal Corredores Viales S.A., una transición encuadrada dentro de la denominada Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones, con un vínculo contractual que se proyecta por las próximas dos décadas.

Financiamiento privado sin promesas de ampliación

Pero el modelo oficializado se ampara bajo la premisa de la inversión privada para el sostenimiento del servicio. De acuerdo con las especificaciones técnicas brindadas por las autoridades de Vialidad, la corporación adjudicataria tendrá la responsabilidad de costear la totalidad de las tareas de conservación de la cinta asfáltica. Paralelamente, el Estado se reservará el rol exclusivo de ente regulador, encargándose de auditar los niveles mínimos de transitabilidad y la calidad de la atención al usuario. No obstante, el diseño del pliego generó discrepancias en los municipios de la región. El contrato de veinte años de duración pone su foco exclusivo en el mantenimiento de lo ya edificado, eximiendo a la firma de compromisos formales para expandir la capacidad del corredor o ejecutar proyectos estructurales de duplicación de calzada. Esta cláusula desliga a la compañía de dar respuesta a un reclamo histórico: la alarmante peligrosidad del trazado actual debido al saturado tráfico de camiones de carga y el diseño obsoleto de la ruta.

Parálisis en las obras de seguridad vial

El estancamiento en la inversión de obra pública es visible en el tramo crítico que conecta los partidos de Mercedes y Suipacha. La conversión de este trayecto en una autovía moderna y segura es considerada una obra vital para mitigar la elevada tasa de siniestralidad vial que registra la zona. Sin embargo, los trabajos sobre el terreno permanecen completamente paralizados desde hace meses, y la falta de precisiones oficiales respecto a plazos de reanudación alimenta la incertidumbre generalizada.

Mientras los proyectos de seguridad vial entran en un compás de espera, el costo directo de transitar por la ruta se incrementará de inmediato. El pliego estipula que habrá puntos de cobro de peaje dispuestos de forma regular en intervalos de aproximadamente cien kilómetros. Esto implica sumar dos nuevas estaciones a las tres preexistentes en el corredor: una de ellas quedará emplazada en la localidad de Gorostiaga, dentro del partido de Chivilcoy, y la restante se deparará en Lonquimay, en territorio pampeano.

Junto a las nuevas cabinas, los automovilistas deberán afrontar una tarifa que tendrá una importante suba. Las proyecciones del sector indican que el valor de paso para un vehículo liviano estándar se situará en torno a los 2.800 pesos por estación, lo que representa una duplicación nominal frente a los valores cobrados previamente. El nuevo escenario plantea, por tanto, un encarecimiento logístico inmediato para una vía crucial de la producción agroindustrial, abriendo un complejo interrogante sobre la relación entre el costo fiscal que asume el ciudadano y el nivel real de seguridad que recibirá a cambio.