Rasquetti y el proyecto para generar fondos municipales de las banquinas

La diputada provincial de Fuerza Patria, con anclaje en el Frente Renovador, presentó el proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para modificar la Ley 10.342, buscando facultar formalmente a intendentes de la provincia a otorgar permisos de provecho y beneficio sobre las banquinas de rutas y caminos de jurisdicción provincial, una franja de la traza pública históricamente excluida de toda actividad económica, aunque de hecho en algunos lugares son visibles estos cultivos. “Estoy impulsando este proyecto para que los municipios puedan otorgar permisos de uso y explotación agrícola en las banquinas de rutas y caminos provinciales, generando un registro de las áreas habilitadas”, dijo la diputada provincial Ayelén Rasquetti al ser entrevistada en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9).

El proyecto de modificación a la ley 10.342 habilitaría la explotación agrícola controlada en las márgenes de las rutas de la provincia de Buenos Aires: “Esto permitiría a los productores alquilar esas banquinas, expandir la producción, crear empleo local y generar ingresos genuinos para los municipios sin aumentar impuestos. La ley deja a criterio de cada municipio cómo otorgar los permisos y la Dirección de Vialidad provincial determinará las zonas y condiciones de uso por razones de seguridad vial; la iniciativa responde a la necesidad de recursos municipales ante la crisis económica y la falta de fondos nacionales”.

“Los servicios municipales dependen de los impuestos”, dijo Rasquetti. «si no se pagan, es difícil mantenerlos. Muchos intendentes no quieren aumentar tributos existentes porque baja la recaudación y piden soluciones creativas. Propusimos un proyecto que beneficia a productores y municipios permitiendo el uso de banquinas, regulado por Vialidad, que definirá zonas, horarios y protocolos de seguridad vial. Actualmente ya hay cultivos en banquinas sin control ni regulación; con la ley, los municipios otorgarán permisos y controlarán el uso”.

Los espacios cedidos se destinarían a explotaciones agrícolas de baja escala, siembra de forrajes, entre otros usos. Para Rasquetti, los fondos recaudados por esta vía tendrían una asignación específica inmediata: el financiamiento de obras públicas de infraestructura comunitaria, el mejoramiento de la red vial rural local y el sostenimiento de políticas locales de seguridad ciudadana.

Interrogada sobre la interna peronista que se identifica con el sector de La Campora por un lado y el del gobernado Kicillof, Movimiento Derecho al Futuro, por el otro, la diputada dijo: “Como Frente Renovador, no participamos en internas peronistas, nos enfocamos en soluciones concretas para la gente, como este proyecto y otros sobre tarifas diferenciales para quienes no tienen acceso a gas. También estamos trabajando en proyectos para ayudar a los endeudados del sistema bancario y financiero que ha llegado a niveles alarmantes; mejorar rutas nacionales y regular combustibles, siguiendo la consigna de Sergio Massa de enfocarnos en los problemas reales de la gente y no en internas”.