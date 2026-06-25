Legisladores bonaerenses analizan respaldar una nueva certificación del RENATRE

La Comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires mantiene bajo análisis el posible respaldo institucional a la «Certificación Empresarial de Prácticas Laborales Sostenibles». Se trata de una nueva herramienta desarrollada por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) que busca distinguir a los establecimientos rurales que demuestren un cumplimiento riguroso de las normativas vigentes y adopten un modelo de gestión enfocado en la responsabilidad social y laboral.

La propuesta fue presentada formalmente ante los legisladores por los delegados de las regiones Buenos Aires Norte y Centro del organismo, Rodrigo Esponda y Maximiliano Hugo Ruggeri. Según explicaron los representantes durante el encuentro, la certificación se implementará de manera gratuita y voluntaria para las empresas. El objetivo principal es consolidar procesos de Conducta Empresarial Responsable, permitiendo a los productores identificar, prevenir y mitigar los impactos negativos que puedan surgir dentro de sus operaciones, sus cadenas de valor y el entorno rural en general.

El proyecto cuenta con un fuerte respaldo político dentro de la comisión, donde ya se evalúa la redacción de una declaración parlamentaria para visibilizar e impulsar la iniciativa en todo el territorio provincial. La diputada Silvina Vaccarezza, una de las principales voces a favor de la medida, enfatizó la necesidad de que el Poder Legislativo actúe como un catalizador para el crecimiento del interior productivo. Según la legisladora, es fundamental reconocer de manera institucional a aquellos actores del sector agropecuario que implementan buenas prácticas, asociando el desarrollo económico con el bienestar de los trabajadores y el compromiso con las comunidades locales.

La reunión de comisión, que evidenció la relevancia de la agenda laboral rural en el debate legislativo, además de Vaccarezza, contó con la participación de un amplio arco de otros diputados provinciales, entre ellos Analía Corvino, Esteban Acerbo, Viviana Guzzo, Sabrina Inés Sabat, Oscar Liberman, Valentín Miranda, Paula Bustos, Luciano Bugallo, Marcela Basualdo y Carlos Puglelli, quienes evaluaron los alcances técnicos de la medida y su potencial impacto en la formalización y sostenibilidad del empleo en el campo bonaerense.