Dudignac, segunda parada de «Municipo Cercano»

Como se había anunciado, Dudignac recibió al programa «Municipio Cercano», iniciativa impulsada por la Municipalidad de Nueve de Julio. El evento, que se desarrolló en las instalaciones de la delegación municipal, logró congregar a una importante cantidad de residentes que buscaron descentralizar sus trámites cotidianos y acceder a servicios que habitualmente requieren trasladarse a la cabecera del distrito.

En el ámbito educativo y de prevención, alumnos de escuelas primarias y secundarias asistieron a talleres de educación vial coordinados por la Dirección de Tránsito, mientras que los niños de los jardines de infantes participaron en actividades lúdicas organizadas por el área de Bromatología para concientizar sobre la importancia del lavado de manos. En sintonía con estas acciones pedagógicas, la Dirección de Gestión Ambiental dictó charlas orientadas a la separación de residuos en origen y el fomento del reciclaje.

Personal de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) recepcionó consultas y denuncias vecinales, al tiempo que las áreas de Actividades Económicas y Producción recorrieron los comercios locales para relevar inquietudes y avanzar con el censo del sector. Por otro lado, la oficina de Licencias de Conducir facilitó la renovación de carnets y asesoró a los aspirantes a su primera habilitación. En el plano comunitario, la Dirección de Relaciones con la Comunidad visitó entidades intermedias clave como los Bomberos Voluntarios y los clubes locales para actualizar su documentación, mientras que el servicio de zoonosis registró una alta demanda en sus prestaciones de castración y vacunación antirrábica para mascotas.

Fuentes oficiales señalaron que el éxito de la convocatoria ratifica la necesidad de consolidar estos espacios de descentralización. Asimismo, confirmaron que el programa continuará su recorrido de forma progresiva por el resto de las localidades del partido.