¿Trabajo conjunto o fondos devueltos? La realidad detrás de las obras en Quiroga.

Por Carlos Graziolo

En la reciente entrevista al gerente de la Cooperativa de Provisión de Obras Y Servicios Públicos Facundo Quiroga Limitada, (Véase: “Néstor Zabaleta, necesitamos ponernos todos a trabajar para recuperar Quiroga”) hay una marcada sutileza en la utilización de las palabras del entrevistado para no mortificar en demasía la alicaída situación del municipio. Si se escucha con atención el reportaje, Zabaleta deja trascender conclusiones punzantes sin necesidad de definiciones ampulosas.

Las reparaciones de veredas en la plaza ‘Manuel Belgrano’ de Quiroga que realiza la ‘Cooperativa eléctrica’ de Quiroga puede mover a confusión porque en el informe de prensa aparece fotografiada, acompañando los trabajos la intendenta municipal, María José Gentile. Y se explica: “donde se ejecuta el reemplazo de baldosas por hormigón a través de un trabajo conjunto con la cooperativa local. También observó las nuevas luminarias instaladas sobre calle 28 de Marzo, una mejora que fortalece la seguridad y la calidad de los espacios públicos para los vecinos”.



Debatamos lo de ‘trabajo conjunto’: la Ley 10740 permite que las empresas de electricidad cobren, en representación de los municipios, la tasa por alumbrado público que cada municipio determine en su jurisdicción, conforme a la Ley Orgánica de las Municipalidades en la Provincia de Buenos Aires. Los municipios que adhieran deben aprobar una ordenanza que faculte al Departamento Ejecutivo a firmar un convenio con la empresa eléctrica, estableciendo pautas de cobro, rendición de importes, liquidación de saldos y compensación por administración de la cobranza.

Zabaleta dice al respecto en la entrevista: “Con el intendente Battistella es donde comenzamos a hacer cosas en los pueblos con esa ley. Luego con Barroso se siguió con lo mismo y con esta gestión no habíamos tenido oportunidad porque no le alcanzaba o no disponía de esos fondos para utilizarlos en otras cosas, entonces es lo que lo que estamos haciendo en conjunto con el municipio”. Traza allí el panorama de los tres intendentes en los últimos 21 años con una diferencia: “esos fondos para utilizarlos en otras cosas” en el caso de Gentile.

Y continuó: “Es tratar de que esos fondos, -cuando haya fondos- aplicarlos a obras en el pueblo, que ese dinero quede en el pueblo, que es lo que quieren los vecinos de Quiroga”. Y agregó “hemos presentado algunos proyectos en esta visita o charlas con la intendenta en cuestiones y necesidades que se pueden ir haciendo desde la cooperativa que puede ir colaborando en eso; en este caso aportamos la mano de obra y todo lo que es la proyección el proyecto para la concreción, en este caso de esta obra y los materiales y el municipio lo que hace es aportar o dejar que esa ley quede en nuestra localidad, entonces de esa manera, entre las dos partes hemos llevado adelante esto que hoy se está haciendo, pero básicamente y que es importante recalcarlo es el dinero nuestro que aportamos en esas leyes que aparecen en la factura. Y que después se vean se ven traducidos, en obras”.

En resumen: la ‘Cooperativa eléctrica’ de Quiroga pone mano de obra y material y el municipio no pone nada. Solo libera los fondos que ha retenido y corresponden aplicar en obras en cada lugar. Esto es notorio, según Zabaleta, desde hace por los menos tres años, los últimos tres. Por ello lo del ‘trabajo en conjunto’ es una atribución que no le corresponde. No está haciendo nada extraordinario. Solo lo que corresponde por ley.

Zabaleta también menciona que han presentado algunos proyectos. Pero no han partido del ámbito oficial que ha mostrado hasta el momento una gestión insignificante e insustancial en la localidad, situación refrendada por las innumerables quejas que los vecinos manifiestan a diario disconformes con la actuación del Delegado Municipal y la concejal local y por añadidura de la gestión en general. Si los fondos retenidos se hubieran volcado progresivamente otra sería la situación de desidia con la localidad y otro el ánimo de su población.

El mensaje oficial menciona que: “La recorrida incluyó (…) encuentros y conversaciones con vecinos, quienes pudieron plantear inquietudes, sugerencias y necesidades vinculadas a distintos aspectos de la vida cotidiana”. Todo una maravilla. Pero a juzgar por las fotos oficiales la Jefa Comunal lo hizo acompañada con el Delegado. Le sugerimos que repita la caminata, pero sola y seguramente tendrá otras respuestas y otras perspectivas de lo que piensan los vecinos de Quiroga de su gestión.

Es cierto también que la inflación fue licuando los fondos municipales y que hubo y hay caídas en la recaudación por tasas municipales y en la llegada de fondos del gobierno de la provincia de Buenos Aires por coparticipación como telón de fondo, y que varios municipios bonaerenses -no solo éste- experimentan dificultades para afrontar sus gastos. En los últimos días, con el pago de aguinaldos a los empleados municipales como próxima erogación de peso, la situación económica de las intendencias se agravó en muchos casos, con pedidos de asistencia financiera a la Provincia y paros. Pero esta historia local aquí desmenuzada ya lleva tres años con el mismo magro resultado. La Ley 10740 sigue siendo relevante para la gestión de servicios municipales y la relación entre municipios y prestadores de electricidad, aunque su aplicación enfrenta desafíos algunos de los cuales deberían ser corregidos.