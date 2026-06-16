El municipio se acerca este miércoles a Quiroga



La Municipalidad confirmó la llegada de «Municipio Cercano» a Facundo Quiroga, este miércoles 17, entre las 9:00 y las 12:00 horas, en las instalaciones de la delegación municipal. Allí, los vecinos podrán realizar trámites, consultas y participar de actividades preventivas. La Dirección de Tránsito ofrecerá charlas de educación vial dirigidas a alumnos de escuelas primarias y secundarias, mientras que el área de Gestión Ambiental dictará talleres sobre separación de residuos y reciclaje. Por su parte, el equipo de Bromatología visitará los jardines de infantes para concientizar sobre el lavado de manos a través de propuestas lúdicas.

Representantes del área de Producción realizarán relevamientos en el marco del censo comercial, al tiempo que la Dirección de Actividades Económicas visitará los comercios para atender inquietudes particulares. Paralelamente, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) recibirá reclamos y consultas de los ciudadanos, y la Dirección de Relaciones con la Comunidad mantendrá reuniones con entidades intermedias, como clubes y Bomberos Voluntarios, para regularizar documentación.

Finalmente, el operativo sanitario incluirá una campaña de vacunación antirrábica y castración gratuita para mascotas. En el área de servicios administrativos, el personal de Licencias de Conducir facilitará turnos para renovaciones y dictará capacitaciones para quienes gestionen su primer carnet. Desde el municipio señalaron que el programa se extenderá paulatinamente al resto de las localidades.