Félix Visgarra y su experiencia en Palermo

Tiene 9 años y Félix Vizgarra ya sabe lo que es lucirse con su caballo en la pista central de Palermo. Lo hizo montando su petiso argentino, un moro cabeza negra y mal no le fue: Primer premio en la categoría Principiantes de Petisos de Campo, Segundo Premio en Concurso de Silla y un quinto lugar en Morfología. Félix estuvo en dialogando con Marta Campelli en «Agro 9 Radio» (Supernova 97.9) sobre esta linda experiencia. Lo hizo acompañado de su papá Ignacio.

Tranquilo y muy seguro de lo suyo, el joven jinete contó que «poco a poco lo fui (al petiso) preparando para poder disfrutar y pasarlo lindo». Respecto al aclimatamiento de su animal dijo que «los primeros dias el petiso no encontraba su lugar, no estaba tan bien. Yo lo único que pensaba era que estaba en el campo y salieron bien las cosas». Fue su primera vez en Palermo y para Félix un sueño cumplido. La preparación arrancó a fines de marzo, principios de abril: «Yo hice lo que ya sabía hacer pero lo perfeccioné porque habia cosas que me contaban». Pero ya sabía lo que es ganar porque, en una participación en Saladillo, obtuvo el primer premio en su categoria.

El apoyo familiar es muy importante, su mamá, Patricia Josserme, y su papá Ignacio están felices por lo que hace el pequeño de la familia. Ignacio cuenta que «a los tres meses lo subió mi hermano a un caballo en el campo. A los tres años desfiló solo a caballo en Bragado. Los caballos son un tema familiar. Me gustan los caballos. Y todo esto llevó una preparación. Detrás de todo esto hay mucha gente para ponerlo a punto. Esto fue medio camperon lo nuestro, ahora nos preparaemos mejor para «Nuestros caballos» en marzo. Y en noviembre Félix va participar de una marcha de resistencia en Bragado, organizada por la familia Vaccarezza«. Y por supuesto, también serán parte de la próxima Fiesta Nacional del Caballo.

Pronto llegará el momento de cambiar de monta porque el jinete crece. Pero Félix está contento y enfocado en seguir con su pasión, que son los caballos. «Para ir a la escuela es una lucha pero para ir al campo es el primero que arranca«, dice su papá Ignacio.