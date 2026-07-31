Cine móvil en Quiroga

El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires proyectará dos producciones cinematográficas este fin de semana en la localidad de Quiroga, como parte de su programa Cine Móvil en Vacaciones. Ambas funciones serán de acceso libre y gratuito. El ciclo comenzará el sábado a las 21:00 horas con la exhibición de «El Escuerzo». La película fue realizada por el cineasta local Damián Carretero Seisdedos y recientemente fue declarada de interés legislativo por el Concejo Deliberante.

La programación continuará el domingo a las 16:00 horas en las instalaciones del Centro de Jubilados, donde se presentará la obra infantil «Robotia». La iniciativa provincial tiene como objetivo principal descentralizar la cultura y facilitar el acceso de los habitantes del interior bonaerense a proyectos audiovisuales desarrollados por realizadores de la región.