Las voces de El Provincial después de la reunión

Los episodios de inseguridad en El Provincial por los que los vecinos vinieron reclamando y de los que este medio ha venido informando, parecen haberse encauzado con lo que indica todo camino: dar el primer paso. A las demoras en concretar una reunión entre las partes pareció ponerse un punto de entendimiento al recibir en dependencias del municipio a miembros de la Sociedad de Fomento de la localidad, acompañados por la delegada, Candela Sparano. El encuentro se desarrolló en el Salón de las Américas del Palacio Municipal y contó con la participación del Subsecretario de Seguridad, Fabián Beltrán y la Coordinadora de Delegaciones Municipales, Romina Carballo.

Marcela Allendes, integrante de la Sociedad de Fomento contó detalles de esa reunión en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9): “Fuimos a escuchar a las autoridades sobre la problemática de seguridad. Nos confirmaron que habilitarán un módulo habitacional para que haya un policía permanente en El Provincial, mientras acondicionan el departamento para que funcione legalmente como destacamento. Esto permitirá que los vecinos puedan hacer denuncias sin tener que ir a 9 de Julio, algo que veníamos reclamando hace años. Recibimos la noticia como un avance importante”.

También Allendes expresó que: “Se logró formalizar reclamos históricos y comprometer a autoridades a dar respuestas directas a la comunidad la próxima semana. Se abordaron temas como prevención, iluminación, cámaras de seguridad y la necesidad de trabajo conjunto para avanzar. El balance es positivo, pero seguimos atentos y colaborando para que realmente se concreten mejoras”. También la entrevistada se refirió a otras actividades de la entidad fomentista: “Estamos enfocados en el bienestar de los niños y en responder a necesidades urgentes, como la falta de una ambulancia, que es una prioridad para la localidad. Hay proyectos aprobados, pero sin seguimiento ni concreción. Ahora trabajamos por la seguridad y esperamos avances la próxima semana, cuando funcionarios visiten la localidad y se reúnan con vecinos el miércoles 5 a las 20:30 en el club 18 de octubre. Ojalá pronto tengamos novedades positivas y podamos hablar de temas más alentadores”.

En continuado también se dialogó en el mismo programa con la propia Delegada, presente en la reunión, Candela Sparano quién hizo su propia evaluación de lo conversado: “Fue una reunión muy positiva y enriquecedora sobre el futuro destacamento policial; el módulo ya está y se están haciendo las adaptaciones necesarias, aunque aún no hay fecha concreta de habilitación. Habrá una reunión con autoridades municipales la próxima semana para informar a los vecinos. La apertura oficial del destacamento es inminente, lo que mejorará la seguridad; la colaboración y el compromiso de la comunidad son claves. El crecimiento poblacional sigue generando desafíos en servicios como la recolección de basura, y es necesario planificar a largo plazo”.

También aprovechó para aclarar algunas cuestiones puntuales sobre el funcionamiento de la Delegación: “Hubo una falla de comunicación entre la delegación y la secretaría de gobierno sobre el retiro de basura; hay falta personal y herramientas, y hay pocos camiones. No tenemos basural propio y debemos coordinar para llevar la basura a 9 de julio. Estamos buscando soluciones con el secretario de gobierno y la coordinadora de delegaciones”.

Además, Sparano negó haber solicitado el retiro de un posteo crítico a la poda realizada por la Cooperativa eléctrica y de servicios: “No pedí que retiraran ningún posteo; no es algo que yo mandé a hacer, ni dije; no manejo redes sociales porque prefiero no involucrarme. La poda la realiza la cooperativa con personal capacitado, por seguridad del tendido eléctrico, y fue una decisión coordinada para evitar cortes de luz”. El próximo capítulo de esta historia se escribirá el próximo miércoles 5 de agosto a las 20:30 horas en el club 18 de Octubre de El Provincial. ¿Se escribirá? Por las dudas quedan todos invitados.