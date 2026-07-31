Tercera reunión del Foro de Intendentes



La asfixia económica y la caída sostenida de los fondos públicos han logrado algo poco habitual: sentar en una misma mesa de trabajo a intendentes peronistas, radicales, del PRO y vecinalistas. Lobos fue la sede del tercer plenario del Foro Regional de Intendentes por el Crecimiento y el Desarrollo (FRICDe), un conglomerado que en apenas medio año ha logrado articular a 84 de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, nucleando principalmente a distritos del interior con menos de 60.000 habitantes que buscan resguardo ante un panorama fiscal sumamente adverso.

La urgencia financiera bajo la fachada del debate ambiental

Aunque la agenda del encuentro estuvo focalizada en lo ambiental, la gestión de residuos sólidos urbanos y la presentación del programa Municipios Sustentables impulsado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), las conversaciones de pasillo estuvieron completamente monopolizadas por la preocupación macroeconómica. La drástica baja en la recaudación de tasas locales y el declive en los giros por coparticipación nacional y provincial han dejado a las administraciones municipales con un margen de maniobra financiero reducido.

La cumbre en Lobos, encabezada por el intendente anfitrión Jorge Etcheverry (dirigente del PRO), sucede pocas semanas después de que este abroquelamiento comunal sufriera un revés en la Legislatura provincial: el fracaso de su propuesta para lograr que los fondos de endeudamiento fuesen cien por ciento de libre disponibilidad. Lejos de disolver la alianza, la negativa parlamentaria aceleró la necesidad de buscar mecanismos de cooperación descentralizada, economías de escala y optimización de costos operativos.

El intendente de Chascomús, Javier Gastón (perteneciente al Frente Renovador y uno de los impulsores del espacio), explicó a la prensa que el foro nació para fortalecer la democracia local a través del diálogo y el intercambio de experiencias entre municipios pequeños y medianos de la provincia. En palabras del jefe comunal, a un mandatario local le resulta de utilidad práctica directa conocer las soluciones aplicadas por su vecino para resolver dilemas de gestión idénticos, por encima de la filiación política de cada administración.

Pragmatismo municipal

El Foro Regional de Intendentes por el Crecimiento y el Desarrollo no responde a la lógica tradicional de las cúpulas partidarias ni a las dinámicas de dominación que suelen caracterizar el armado político del Gran Buenos Aires. Iniciado a comienzos de año en Chascomús y continuado en Ayacucho antes de desembarcar en Lobos, el espacio mantiene un carácter itinerante pensado para recorrer las distintas regiones del interior bonaerense y facilitar la rotación de las sedes.

Entre los distritos involucrados figuran ciudades como Trenque Lauquen, General Alvarado, Lobería, Dolores, Tandil, Chivilcoy, Nueve de Julio (ausenten en este tercer encuentro), Lincoln y San Miguel del Monte, entre decenas de comunas donde la gestión cotidiana se impone sobre los dogmas ideológicos. Los jefes comunales coinciden en que, ante la paralización de la obra pública nacional y el encarecimiento de insumos básicos en áreas de salud y servicios urbanos, la cooperación técnica se convierte en una prioridad de supervivencia institucional.

Ante la merma de los giros de capital provenientes del Estado nacional, los municipios buscan vías alternativas de auxilio en organismos técnicos y multilaterales. Durante las comisiones de trabajo en Lobos, técnicos del Consejo Federal de Inversiones y especialistas con respaldo de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) presentaron herramientas de financiamiento directo orientadas a proyectos de eficiencia energética, reciclaje y saneamiento ambiental.

En paralelo a las discusiones políticas entre alcaldes, los equipos técnicos intermunicipales avanzan en agendas de compras comunitarias de insumos, digitalización de trámites y acuerdos de reciprocidad. El objetivo de fondo expresado por el foro es consolidar una infraestructura institucional compartida que permita sostener la prestación de servicios públicos esenciales en medio del ciclo de austeridad presupuestaria.

El fenómeno del Foro Regional convive en simultáneo con otras dinámicas políticas de la provincia, como la reciente conformación de la Liga de Intendentes peronistas respaldada por el gobierno bonaerense. Sin embargo, a diferencia de las agrupaciones de marcado sesgo partidario enfocadas en la contienda electoral, el espacio nacido en el interior provincial busca preservar una impronta centrada en la gestión territorial.

El desafío principal que enfrentarán estos 84 jefes municipales será sostener la cohesión de la red a medida que avance el calendario político y aumenten las presiones de alineamiento provenientes de las conducciones nacionales y provinciales. Por el momento, la acuciante realidad de las arcas locales funciona como un fuerte aglutinador, demostrando que la necesidad económica en el interior bonaerense está obligando a rediseñar los esquemas tradicionales del ejercicio del poder regional.