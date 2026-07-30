El Provincial: Con tres meses de delay, el Municipio recibió a los vecinos

Después de tres meses de mirar para otro lado, de agotar excusas y de varias desatenciones, finalmente ayer miércoles se concretó la reunión entre autoridades municipales y vecinos de El Provincial. Fue en las oficinas del Palacio de la calle Libertad, en donde el Secretario de Gobierno Federico Aranda, el Subsecretario de Seguridad Fabián Beltrán, la Coordinadora de Delegaciones Romina Carballo y la Delegada de la localidad, Candela Sparano, se reunieron con representantes de la Sociedad de Fomento de la localidad para tratar el reclamo de seguridad. De la reunión, los vecinos se llevaron el anuncio que en los próximos días se instalará un módulo habitacional donde se alojará un efectivo policial permanente en la localidad, “mientras se inician los trámites necesarios para la habilitación definitiva del destacamento policial, que actualmente figura como Posta de Seguridad, tanto en su estructura edilicia como en su situación administrativa”. Además confirmaron que el próximo miércoles 5 de agosto a las 20:30 horas, en el Club 18 de octubre, finalmente se realizará la famosa reunión, con la participación de las mismas autoridades y todos los vecinos que quieran acercarse. Tambien se informó que ahí mismo estará disponible la inscripción al programa municipal Ojos en Alerta, herramienta de prevención y comunicación que permite dar aviso de manera rápida ante cualquier situación de emergencia o hecho sospechoso. Ahora, lo que no se entiende es por qué tirar tanto de la cuerda? La reacción del municipio, una vez más, llegó con delay. Tarde, tres meses. Ese fue, ya certificado, el tiempo de reacción de la gestión ante una demanda urgente de parte de la comunidad. La demora expone la poca importancia que le dieron al reclamo. La pregunta es por qué el municipio demoró tanto en concretar algo que se le venía pidiendo desde, por lo menos, el mes de abril? Por qué con Walter Depaoli en casi dos meses y medio no se pudo y con Beltrán en una semana sí? Porque esto se activó con el regreso de Fabián Beltrán a Seguridad. Este accionar del municipio tambien expone a su ex Subsecretario. Pero ojo que los que también quedaron marcados por su nula reacción o accionar deficitario aun están activos, y son Romina Carballo, Coordinadora de Delegaciones incapáz de coordinar una simple reunión y, por loq ue se vio esta semana, mucho más diligente para pedir, supuestamente en nombre de la mismísma delegada Sparano (NdeR: quién negó todo. Una de las dos miente), a alguien que puso un posteo cuestionando la poda de la CEyS en El Provicnial que lo quite para que “no se enoje Matias (Losinno)…porque nos está ayudando y viste como es, ayuda, pero si se enoja, te la quita”, que en dar respuesta a los vecinos de esa misma localidad. El otro marcado, el Secretario de Gobierno, cuadro político con futuro pero el cargo del presente, ya lo mencionamos en varias veces anteriores, le queda XXL, enorme. Y de nada de esto escapa oliendo primaverales fragancias la propia intendente, cuya capacidad de liderazgo tambien quedó en duda por este mismo hecho. Desde abril jugaron y ningunearon a los vecinos de El Provincial. En una semana se activó todo, se dignó a darle atención a un reclamo de meses. Tan difícil era? Por qué la reacción de un perezoso? Porque todo este tiempo no es gratis para una gestión que está en rojo, no solo en sus cuentas, sino en la confianza de los vecinos. No puede darse el lujo de dilapidar el poco crédito de la gente, menos jugar con ella. La reunión de ayer reunión fue de local, el 5 de agosto será de visitante. Es de esperar que esta vez nadie se engripe. A cuidarse!