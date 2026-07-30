Diego Van Bergen y una clase sobre pilates



De izq a derecha: Federico Mascheroni, Iñaki Porto, Nazareno Mascheroni y Diego Van Bergen

Diego Van Bergen viene vinculado a pilates desde hace más de una década. De visita en «Supernova Deportivo» (Lun a Vie 19hrs), explicó los orígenes de esta disciplina y los beneficios que brinda a quienes la practican.

El profesor contó que todocomenzócon «Joseph Pilatus, una alemán que fue el precursor de esta disciplina. Nació con muchos problemas físicos. Y para salir adelante comenzó a estudiar anatomia, también los movimientos de los animales. Además, practicó buceo, boxeo y gimnasia. Todo para tratar de reponerse de sus dificiencias en salud».

Llegó a la Isla de Man, en Inglaterra, prisionero durante la Primera Guerra Mundial, y allí modificó las camas de donde estaba, buscando mejor la estadía de los prisioneros y asi nacieron las camas reformer, que son hoy el principal elemento de pilates. Van Bergen completó la historia relatando que cuando Pilatus tuvo éxito cuando viaja a EEUU, arma su estudio, y allí comenzóa implementar la disciplina. Lo curioso que nunca patentó su invento, ni la disciplina ni la cama reformer.

Mat, reformer, medicine ball, sobre pared, hay variantes de esta disciplina. Van Bergen prefiere la versión clásica, con la cama reformer, y la complementa con seis principios: control, precisión, concentración, centro, respiración y fluidéz.

Agrega que cualquier personapuede realizarla, pero siempre con indicación medica: » Hay algunas cuestiones que deben tener especial cuidado, por ejemplo, la hernia de disco, o durante el embarazo. Si bien es una actividad catalogada como «tranquila», la intensidad depende del alumno y de lo que busque: si es postura, flexibilidad o resistencia. De todas maneras, yo busco lograr que cuerpo, mente y respiración se mantengan en concordancia».

Explicativa introducción a la disciplina creada por un hombre que buscó superar una debilidad física.