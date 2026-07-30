Sin Casa de Abrigo, pero con «Familias Solidarias»

Por Redacción Extra Digital

La Municipalidad de Nueve de Julio firmó un convenio de cooperación con el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires para incorporar al municipio al programa «Familias Solidarias – Familias de Acogimiento Familiar», destinado a brindar un entorno familiar transitorio y un acompañamiento integral a niños, niñas y adolescentes que se encuentren separados temporalmente de su núcleo familiar de origen.

El objetivo central del programa es ofrecer una alternativa de convivencia familiar excepcional para evitar la institucionalización de menores de entre 0 y 17 años, especialmente cuando no existen referentes familiares o comunitarios que puedan asumir su cuidado temporal. En esta primera fase de implementación, la Municipalidad de Nueve de Julio dispondrá de tres plazas para proporcionar atención específica y personalizada, siguiendo las medidas de protección de derechos establecidas por las autoridades competentes.

«Familias Solidarias» no busca sustituir a la familia de origen, sino proporcionar alojamiento, contención y afecto mientras equipos especializados trabajan para fortalecer los vínculos familiares originales o definir la alternativa de egreso más adecuada, siempre priorizando el interés superior del niño. La propuesta también se enfoca en el fortalecimiento de las redes afectivas y sociales de los jóvenes, promoviendo modelos saludables que contribuyan a su desarrollo integral.

Para las familias interesadas en formar parte de esta red de apoyo, el programa establece criterios específicos de selección. Los solicitantes deben ser mayores de 25 años, residir en el partido de Nueve de Julio desde hace al menos dos años y contar con la conformidad de todos los miembros del hogar. Entre los requisitos indispensables figuran no tener antecedentes penales ni denuncias por violencia familiar, no estar inscripto en registros de adopción ni tener voluntad adoptiva y no ser deudor alimentario. Además, se requiere la disponibilidad para asistir a charlas, encuentros y aceptar los mecanismos de supervisión y control del programa.

El proceso de selección incluye instancias de información, evaluación psicológica y socioambiental, entrevistas y análisis de documentación, seguido de un seguimiento profesional permanente una vez que se concreta el acogimiento. Legalmente, el Programa de «Familias Solidarias» se enmarca en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, así como en las leyes nacional y provincial de protección integral de derechos. La gestión local estará a cargo de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, con un equipo técnico multidisciplinario que articulará su labor con organismos municipales, educativos, judiciales y de salud.

Análisis detrás del anuncio

Con el antecedente cercano del polémico cierre de la Casa de Abrigo, y los cuestionamientos que hubo hacia el personal y el apoyo, la pregunta que surge chances de éxito tiene este programa en 9 de Julio. Muchos municipios tienen ambas opciones, una Casa de Abrigo y este programa de Familias Solidarias. Según este medio pudo averiguar, el plan de trabajo original acá en 9 de Julio era, primero, la Casa de Abrigo funcionando bien y luego sumar esta otra opción. Con el cierre de la primera las dudas sobre la segunda opción son valederas.

Palabras autorizadas en el tema mencionan que el programa Familias Solidarias es una opción muy compleja, porque mayoritariamente la gente que se inscribe lo hace desde el altruismo, pero es muy complejo entender muchas condiciones que pueden parecerles injustas y revictimizantes. También muchas familias esconden en eso su deseo de adoptar. Por otro lado requiere una estructura y fortaleza institucional que se duda exista en este momento en la gestión. El deseo es que funcione porque 9 de Julio necesita está u otra opción para alojar niños y niñas en la localidad donde pertenecen.

Un especialista consultado explica que «tomar un abrigo es delicado, incluso alojando al niño en su núcleo familiar, hay que evaluar todo muy bien, porque para separar un niño de su familia de origen y que lo sigan vulnerando… Imagínate alojarlo en una familia que no es la suya. Se trabajan con dos poblaciones, no solo niños con derechos vulnerados, lo cual ya es muchísimo. Sino también con familias que tendrán estándares diferentes y que hay que explicarles años de cambios paradigmáticos. Las evaluaciones y el acompañamiento tienen que reforzarse«. Además agregó que «tienen que ser profesionales formados, con un claro entendimiento del enfoque de derechos, empáticos y muy comprometidos. Es difícil la tarea, quizás más difícil que la Casa de Abrigo si lo querés hacer bien».