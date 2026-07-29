Fabricio Bonello: «Estamos atentos y preocupados»

El jefe de distribución de la Cooperativa Eléctrica de French Ltda. Fabricio Bonello, habló en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9). Durante la entrevista ratificó el anticipo de los dirigentes de la Federación Agraria Argentina (filial 9 de Julio), la presidenta Patricia Gorza y el vicepresidente Kevin Shanly el viernes pasado en este mismo programa, que, ante el pronóstico de fuertes lluvias y vientos para los próximos meses, la Cooperativa no podrá reparar las líneas de energía que resulten dañadas.

“Seguimos en alerta por la crisis hídrica. Aunque la situación es menos grave que el año pasado, aún hay zonas con agua y riesgo de empeorar si llegan lluvias fuertes. Hemos hecho mantenimiento y monitoreamos con drones, notando que algunas áreas tienen más agua, posiblemente por napas. Estamos atentos y preocupados, esperando respuestas y preparados ante posibles complicaciones climáticas” dijo Fabricio Bonello, que el año anterior ya había descripto la dramática situación de reparar líneas caídas debiendo trasladarse por enormes espejos de agua en botes.

Bonello explicó que el área de cobertura de la Cooperativa Eléctrica de French “es una zona amplia y con grandes lagunas que dificultan el mantenimiento de las líneas eléctricas, ya que el agua corta caminos y las aves provocan cortes al chocar con los cables. No ha habido mejoras: el agua sigue estancada, los caminos intransitables y dependemos del clima para que baje el nivel. La situación al norte de French es similar, aunque menos complicada, pero las napas están muy altas y dificultan los trabajos”.

Fabricio Bonello sabe que en la Cooperativa “somos pocos, pero estamos preparados para todo tipo de tareas, desde tomar estado hasta reparar líneas o poner postes, cubriendo una zona rural muy amplia. Las crisis más difíciles fueron en 2001 y el año pasado, pero estamos acostumbrados a enfrentar situaciones complicadas y la gente lo entiende. El dron nos ayuda mucho a detectar fallas, y siempre buscamos mantener el servicio funcionando”.