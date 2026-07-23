La Rural presentó proyecto de Comisión Vial

La Sociedad Rural de 9 de Julio presentó un proyecto de ordenanza para crear una Comisión Vial Rural de carácter autónomo, con el objetivo de administrar los fondos y ejecutar las obras de mejora en la red de caminos del distrito. Lo hizo frente a los presidentes de los distintos bloques políticos del HCD, María Elena Defunchio, Nancy Grizutti, Luis Moos, Julio Bordone e Ignacio Palacios. Asimismo, se confirmó que el documento también fue enviado formalmente por correspondencia tanto a la intendente Gentile, como al resto de las entidades agropecuarias y la Cámara de Comercio local.

En diálogo con «Agro 9 Radio (Supernova 97.9) el presidente de la Sociedad Rural de 9 de julio, Hugo Enriquez expresó que «esta iniciativa es el resultado de más de cinco meses de diálogo sectorial y plantea un cambio de paradigma en la administración pública. Nace de la situación del año pasado y el planteo es dar vuelta, y cambiar lo que se viene haciendo». Agregó que lo que se busca es establecer una comisión independiente del poder Ejecutivo municipal, conformada por los propios productores y sus entidades representativas. La operatividad diaria estaría a cargo de un gerente técnico seleccionado mediante concurso público.

Enriquez explicó que «este nuevo ente tendría la potestad exclusiva de determinar la ejecución de los recursos destinados a obras viales e hidráulicas en todo el partido, administrando directamente la recaudación de la Tasa Vial municipal y los fondos girados por el gobierno provincial para este fin».

En cuanto al manejo de fondos, el presidente explicó que la ordenaza prevé que el 85 % de lo recaudado por tasa vial vaya a una cuenta independiente a nombre de la Comisión Vial. Y lo que venga de partidas asignadas a mantenimiento de caminos también vaya a esa misma cuenta. El 15% restante iría para el municipio.

Ante la consulta sobre el motivo de plantear una Comisión y no un Consorcio, el presidente dijo que era «la figura que mejor se acomodaba jurídica y legalmente».

La redacción del proyecto se basó en el estudio de diferentes modelos municipales exitosos, tomando como referencia principal el implementado en Benito Juárez. Enriquez explicó que «el objetivo central de la propuesta es transformar el mantenimiento de los caminos en una política de Estado que trascienda a los sucesivos gobiernos y partidos políticos, garantizando así la preservación de lo que definen como un bien común indispensable para el desarrollo del Partido».