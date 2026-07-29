Nazareno Mascheroni, del ping-pong al tenis de mesa

Probablemente varios de los lectores de este medio hayan jugado al ping pong alguna vez. Incluso algunos, quizás, se perciban buenos en dicho juego recreativo. Sin embargo, y a pesar de las obvias similitudes que se perciben a simple vista, esta actividad muy poco tiene que ver con el deporte olímpico denominado tenis de mesa.

En Supernova Deportivo (Supernova 97.9), en el marco de la columna de tenis de Federico Mascheroni, el nuevejuliense que actualmente reside en La Plata, Nazareno Mascheroni (hermano de Federico) explicó las diferencias que existen entre ambas actividades y que tienen que ver con la técnica, los efectos y algunos elementos esenciales, entre otras. Recordó también sus inicios en el tenis de mesa, que lejos está de ser uno de los deportes más populares en Argentina, pero tiene mucho potencial de crecimiento. Explicó el formato y la naturaleza (bastante diferente al tenis) de los torneos que disputa actualmente e invitó a los estudiantes a acercarse a un club a “vivir la experiencia de jugar al tenis de mesa”.