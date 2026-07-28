«Ruta 5 Sí o Sí»: El plan para obligar a los candidatos presidenciales a terminar la autovía

El ingeniero Civil Oscar Potetti expuso en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) el ‘Plan Autovía Ruta 5 Sí o Sí’. En qué consiste?: “es una propuesta de ingeniería sumada a una estrategia electoral” -y como él mismo dice, no es un eslogan político-. “Consiste en que, durante la próxima campaña electoral, los candidatos a Presidente de la Nación se comprometan públicamente a completar los 511 kilómetros de autovía entre Mercedes y Santa Rosa (LP) dentro del próximo período de gobierno de 4 años entre 2027 y 2031. No significa construir los 511 kilómetros el primer día: significa que desde el primer día exista un proyecto integral, un cronograma, un financiamiento y una decisión política para que la obra quede terminada en los 4 años que abarca el próximo período presidencial y no vuelva a detenerse en una ciudad para continuar varias décadas después”.

Potetti es nacido en Morón, pero criado en 9 de Julio donde cursó sus estudios primarios en el Colegio Jesús Sacramentado y en el Colegio San Agustín y en este mismo colegio la escuela secundaria. Se enorgullece de haber integrado todas las divisiones inferiores del Club y Biblioteca Agustín Álvarez y egresó como Ingeniero Civil de la UCA en 1983. Ejerció la ingeniería civil durante 40 años en empresas de ingeniería y empresas constructoras. También ejerció la docencia universitaria por 23 años. Ahora ha retornado a 9 de Julio, a la que considera su ciudad de origen, después de 50 años de ausencia. Para Potetti el ‘Plan Autovía Ruta 5 Sí o Sí’: “es el compromiso de transformar una promesa de décadas en un proyecto de Estado con principio, cronograma y final de obra”.

¿Por qué el Sí o sí? Significa autovía completa, desde Mercedes hasta Santa Rosa, el corredor completo. “No queremos que la autovía llegue hasta una ciudad y el resto vuelva a postergarse para otro gobierno o no se haga nunca. Queremos que los 511 kilómetros formen parte del mismo compromiso presidencial” dice Potetti y agrega: “El plan Autovía Ruta 5 Sí o Sí, convierte un reclamo regional de varias décadas en una condición electoral para quienes aspiren a gobernar la Argentina. Que cada candidato a Presidente diga antes de las elecciones si está dispuesto o no a ejecutar la obra completa durante su mandato”.

Potetti define al plan como que “viene a proponer un cambio de estrategia. Durante años reclamamos la Autovía Ruta 5 a organismos técnicos y funcionarios varios. Ahora queremos que el tema llegue al centro del debate presidencial”. Y para ello aclara que “la novedad es el cambio de estrategia”. Y lo define claramente: «Anteriormente el reclamo era ‘por favor hagan la autovía’ . Ahora se ha modificado: antes de votar, queremos saber quién se compromete públicamente a hacerla”.