Con el sonido de los motores desafiando cualquier pronóstico climatológico, hoy y mañana habrá fecha doble del Turismo promocional en el autódromo local. Tercera y Cuarta fecha del campeonato de la clases 1, 2 y 3. Hoy sábado, la actividad en la pista comenzará con las inscripciones y las pruebas libres cronometradas. El domingo, el plan de acción iniciará muy temprano, a las 7:00 de la mañana, con las verificaciones técnicas primero y, luego, los entrenamientos, las clasificaciones y las dos finales correspondientes a cada categoría. Habrá muy buen servicio de cantina durante todo el fin de semana. El valor de la entrada general es de $12.000, mientras que los menores de 10 años tienen ingreso gratuito. El domingo se podrá seguir todo lo que ocurra durnate la jornada a través de la transmisión especial de «En Punta» por Supernova 97.9 y on line en supernovafm.com.ar.