Newcom: tercer puesto para el femenino +50 en Corrientes

El equipo femenino +50 de Newcom del Club Atlético 9 de Julio se subió al podio del Torneo Argentino disputado en Ituzaingó, Corrientes. El certamen, organizado por la Federación Correntina de Newcom y fiscalizado por la FeVA, reunió a doce delegaciones de distintas provincias en el Estadio Municipal.

Durante la primera ronda, superó a los equipos de La Rioja y Corrientes, sufriendo su única caída ante Misioneras, equipo que posteriormente se coronaría campeón. Con estos resultados, el plantel avanzó a la Zona Campeonato, donde venció al Club Vélez Sarsfield de Entre Ríos y al seleccionado de Las Flores, cayendo únicamente ante Nazarenas de Misiones, posterior subcampeón del torneo.

En la instancia semifinal, Atlético 9 de Julio se enfrentó nuevamente con Misioneras en un ajustado partido que se definió en tie-break por 13-15, 17-15 y 8-10. Tras este resultado, disputaron el encuentro por el tercer puesto frente al representativo del CEF N° 101, logrando la victoria con parciales de 15-4, 9-15 y 12-11.

Este triunfo le permitió al equipo asegurar el tercer lugar del podio, la entrega del trofeo correspondiente y sumar puntos clave para el ranking nacional. El plantel estuvo integrado por Daniela Aniasi, Luciana Amendolara, Alejandra Aramburu, Claudia Cañizal, Karina De Buono, Verónica Mallemaci, Gisel Morel, Fany Mortarini, Claudia Muñoz y Maricel Oyarzábal, bajo la dirección técnica de Susana Reale.