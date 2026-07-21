Asumieron Beltrán y Malavolta, en Seguridad y en Gestión Ambiental

Por Redacción Extra Digital



La intendente de Nueve de Julio, María José Gentile, encabezó la presentación de dos nuevas figuras de su gobierno. Como ya fue informado, Fabián Beltrán tiene su segunda vuelta a cargo de la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito, y la abogada especialista en Derecho Ambiental, Oriana Malavolta, al frente de la Dirección de Gestión Ambiental. La maniobra busca dar una respuesta política e institucional directa a dos de los frentes de gestión con mayor presión vecinal y desgaste mediático.

En una presentación formal, llena de frases de ocasión y buenos deseos, en un contexto en el que ambas áreas están en rojo, con lo cual, más allá de las palabras, ambos nuevos funcionarios deberán cambiar rápidamente lo hecho hasta ahora por sus antecesores que, evidentemente, han dejado más problemas que soluciones.

La reincorporación de Fabián Beltrán —quien ya condujo el área entre 2022 y 2024— se da tras la salida de Walter Depaoli. Aunque desde el Municipio se argumentaron «motivos personales» (son ciertos) para la renuncia de Depaoli, la rotación de funcionarios se produce en un momento tenso. El mal manejo de los reclamos de los vecinos de El Provincial, dejó muy expuesta a una estructura municipal que no dió la cara frente a esa comunidad. Las respuestas que hasta ahora no supieron dar, deben ser inmediatas y concretas.

El otro tema es el tránsito urbano, que sigue siendo materia pendiente en la agenda local, con constantes críticas respecto al control de motocicletas, el uso del casco y la siniestralidad vial en las avenidas principales.

La apuesta por Beltrán responde a su alineamiento previo con el sistema local (conoce la implementación de herramientas como Ojos en Alerta y la operatividad del Centro de Monitoreo) y a su conocimiento directo de la fuerza policial. Aunque recordemos que ese conocimiento también lo tenia Depaoli.

La designación de Oriana Malavolta coloca el perfil jurídico y técnico al servicio de un sector expuesto al descontento social por deficiencias varias. El distrito enfrenta demandas recurrentes vinculadas a la recolección, la proliferación de microbasurales y la necesidad de dar soluciones estructurales al tratamiento final de residuos, con el basural como principal foco de reclamos. Malavolta tendrá que demostrar si su formación jurídica le alcanza para llevar adelante la gestión ambiental, cuestiones que, a priori, son complementarias, no iguales.

Se verá si su nombramiento fue de urgencia para un area caliente que, luego del corrimiento de la anterior Directora de Gestión Ambiental, Angelica Merlino, tuvo un par de candidatos que rechazaron el ofrecimiento y un designado fallido, Marcelo Unsain, que duró tan sólo una semana por motivos ya públicamente conocidos.

Con estas incorporaciones, la gestión de Gentile busca cerrar frentes de conflicto operativo antes de que siga la erosión del capital político municipal. Ambas designaciones apuntan a fortalecer áreas críticas que concentran la mayor parte de las quejas y demandas de la agenda vecinal. Y a esta altura de la gestión, a ninguna de las dos le queda mucho crédito frente a la comunidad.