Recorrida por el 9 de Julio seco, y por la parte húmeda?

Por Redacción Extra Digital

Sobre el fin de la semana, el Director provincial de Logística e Infraestructura Rural, Jonathan Sánchez Sosa, estuvo en Nueve de Julio, supervisando los trabajos de estabilizado y drenaje en diferentes puntos del partido, obras ejecutadas bajo el Plan provincial de Mejora de Caminos Rurales, con financiamiento de la gobernación bonaerense. Junto con la Intendente Gentile realizó una recorrida por las zonas de Dennehy, Fauzón, los accesos a la Ruta 70 y El Tejar.

La información oficial habla, básicamente, que las tareas combinan el mantenimiento vial con la limpieza de canales, principales motivos de reclamos por parte de los productores locales durante más de un año.Y además, se sabe que el foco provincial está puesto en la eventual llegada de El Niño durante lo que resta de julio y agosto, en donde se esperan lluvias de diversa intensidad y cantidad. Ante lo sucedido el año pasado en gran parte de la provincia de Buenos Aires, la gobernación ya puso en marcha un Comité de Emergencia para anticipar y mitigar cualquier efecto producido por el fenómeno climático. También estuvieron en la localidad de Naón para evaluar la logística de acopio de piedra para la tercera fase del estabilizado de su acceso principal. Esa recorrida fue por la parte seca del Partido. Pero hay otra.

La parte húmeda del 9

Pero el agua ya está en 9 de Julio, en algunos lugares nunca se fue. Llamativo quizás que no se hayan acercado a la «parte húmeda» del Partido que hace rato padece los efectos de la inundación, con caminos anegados y canales desbordados. Productores de la zona de El Chajá, 12 de Octubre, Bacacay, La Sofía ya lo hacen saber en redes sociales con videos elocuentes y a la espera de también ser atendidos. «A Dudignac, Santos Unzué, Bacacay, Quiroga, La Niña no van», reclaman y declaman ante los hechos.Pero la desazón empieza a hacerse notar ante la falta de respuestas concretas, efectivas y sostenidas en el tiempo. Patricia Gorza, de la filial local de Federación Agraria Argentina, publicó en redes un video de un sobrevuelo de drone por un sector entre, Bacacay y La sofía, apróximadamente, que habla por sí solo. Consultada sobre esta situación y sobre las sensaciones que, en un acumulado de año y medio de reclamos permanentes y un sin número de reuniones con escasos resultados, dijo que «el 12 de mayo le mandamos una nota el Consejo Deliberante, post todas las reuniones con el Ejecutivo y con cada bloque, para que habiliten un espacio formal de trabajo. Parece que están muy ocupados los concejales que aun no pudieron darle tratamiento. Y seguimos de reuniones, así nomás, sin actas y sin que alguien se haga responsable».

Esa nota que menciona Gorza fue derivada a la Comisión de Obras Públicas. Pero en esta frase se resume el humor y las expectativas de los productores de zona húmeda del 9: «Si en dos meses no pueden votar una mesa de trabajo, imaginate un consorcio».

Por otro lado, habría un grupo de productores de otras zonas del Partido dándole el toque final a un proyecto de manejo de caminos. Con lo cual, la ruralidad nuevejuliense sigue mostrándose dispersa. Habría que ver los motivos que llevan a esta situación y preguntar en Chivilcoy en otros distritos en donde autoridades locales, entidades agrarias y productores han logrado llegar a acuerdos en este tema que, en nuestro distrito, cada cual atiende su juego.