Segunda vuelta: Fabián Beltrán vuelve a Seguridad

Fabián Beltrán vuelve a la función pública. Asumirá nuevamente la conducción de la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito de Nueve de Julio el próximo lunes 20, cargo que ya ocupó entre 2022 y 2024, tras la renuncia de Walter Depaoli, quien había sido, a su vez, su sucesor.

Beltrán cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde ingresó en 1985 y alcanzó la jerarquía de Comisario Mayor, llegando a liderar la Jefatura Departamental de Pehuajó antes de su retiro en 2017.

Durante su primera etapa en la gestión del intendente Mariano Barroso, el funcionario coordinó la expansión del sistema de videovigilancia, la implementación del programa tecnológico Ojos en Alerta y la articulación entre las fuerzas policiales, Defensa Civil y las entidades rurales. El Ejecutivo local apuesta ahora por su experiencia previa y su conocimiento del territorio para dar continuidad a las políticas del área de seguridad.

Aunque oficialmente nunca hubo comunicado de la renuncia de Walter Depaoli, el hecho tomó estado público y ahora se confirma con la vuelta de Beltrán a la gestión. Desafíos varios para un área que ya con el tránsito, las ruidosas motos, los reclamos de seguridad hasta ahora no atendidos en El Provincial, por nombrar algunos, pondrán a prueba el retorno de Beltrán a la gestión pública.