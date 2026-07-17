HCD: Rebotó lo de Rebottaro

Por Carlos Graziolo

La sesión del jueves 16 de julio estuvo cargada de acontecimientos. Primero fue la exposición en el uso de la Banca Ciudadana de la Asociación de Padres de alumnos de la Escuela de Educación Especial 501 y una vez iniciada aquella el primer tema tratado era el expediente del Departamento Ejecutivo (DE) para otorgar acuerdo a la designación del abogado Pedro Juan Rebottaro como titular definitivo del Juzgado de Faltas N°1.

Rebottaro ocupa el cargo interinamente desde mayo pasado cuando la anterior titular renunció. En la exposición del concejal César García (PRO), para avalar la designación, se marcaron dos cuestiones objetables: la primera su recorrido de nueve años en la Municipalidad como director de Gestión Judicial, además de su experiencia en derecho administrativo que la oposición, a través de María Elena Defunchio por Unión por la Patria (UxP) objetó porque: «si bien la designación corresponde al DE, cuestionamos la falta de imparcialidad del postulante por haber integrado la estructura municipal”.



El segundo punto en la fundamentación de García es que actualmente el profesional interino “trabaja en la normalización del funcionamiento del Juzgado, realizando unas 80 audiencias semanales para reducir el atraso existente tras la renuncia de la anterior jueza”. Lo que, de ser verdad, está marcando que la anterior titular no trabajaba como tal, marcando una doble carga para la conducción política del municipio: su negativa a dejar el cargo y su mora laboral.

Al momento de la votación el presidente del cuerpo, Esteban Naudín, notificó su abstención por mantener un vínculo profesional con la familia del postulante, argumentando razones éticas. Tras ello el expediente obtuvo nueve votos afirmativos, pero la designación de Rebottaro no logró aprobación, ya que el marco normativo, Ley 8751/77, código de faltas municipal, expresa en su artículo 21 la exigencia de mayoría simple de votos de los miembros que integran dicho cuerpo (10 votos). Y obtuvo 9; los 4 del PRO; 3 de la UCR y 2 de Fuerza Patria. Al PRO le faltó uno para sortear el primer tema de la sesión: la ausencia, con aviso, de la concejal Marisel Unanua lo impidió.

Es pueril el argumento, como alguien mencionó, que su ausencia se debió a que no pudo viajar desde Facundo Quiroga ante la celebración de las Fiestas Patronales por la Virgen del Carmen. Esas celebraciones culminaron a las 16 horas con la procesión. Llamó la atención que el oficialismo haya llegado al recinto sin sopesar la seguridad de los votos para ratificar la designación del Dr. Rebottaro. Una curiosa forma de presentar los expedientes. La propuesta de un o una titular para el Juzgado de Faltas no podrá volver a ser presentado en este período.