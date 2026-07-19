Doble papelón y la pelea en el aula

Cuando uno cree que la realidad local ya dió todo lo que podía, aparecen nuevos hitos. La semana dejó momentos sublimes en la arena política local. Sublimes para el análisis periodístico. Tristes, hasta patéticos, de cara a los vecinos.

El papelón del bloque oficialista en la sesión del pasado jueves en el HCD dejó expuestas varias cosas, entre las cuales podemos mencionar, anoten, un amateurismo absoluto que evidencia la falta de aptitud, el compromiso y el evidente nulo diálogo Ejecutivo-Bloque propio. Todo esto ante la sucesión de pasos de comedia involuntarios que nos regalan al, justamente, regalarse en cuestiones tan obvias.



Llegar a la sesión sin los votos asegurados para sacar algo propio y perder esa votación es de menos que de preescolar de política legislativa. Un papelón. Cosa que le ocurrió al bloque oficialista con la votación para designar al abogado Rebottaro de forma definitiva como Juez de Faltas. Venia desempeñandose como interino en reemplazo de la renunciante Valinoti. Con la mitad más uno de los votos la cuestión estaba liquidada. Un trámite, nada complicado. Pero se les escapó una manada de tortugas rengas. Perdieron la votación. Encima, uno de los votos asegurados faltó a la sesión. Hablamos de la concejal Unanua, del mismísimo bloque oficial, quien no llegó desde su Quiroga…que ya sabemos que queda lejos.

Llamativo el poco manejo exhibido por el bloque en general pero un plus para su presidente, César García, que no pudo/supo/pudieron/supieron anticipar el resultado y actuar en consecuncia. Ejemplo: Primero, asegurarse los votos, cosa que, a la luz de lo hechos, no lo hicieron. Segundo, ante esto, pedir ahi mismo un cuarto intermedio y convocar a sus pares, los presidentes de los otros bloques para postergar la votación hasta la próxima sesión. Ciclo básico de manejo legislativo. Vamos, media pila de las dos del control remoto!!

Un amateurirmo politico grave, más porque viene del sector que está a cargo de la gestión municipal. Lo de la noche del jueves fue gravísimo, ya que los deja expuestos sin una excusa. Para el bloque fue quedar muy en offside, sin VAR al cual recurrir.

Evidentemente, tampoco hay dialogo con el Ejecutivo, ni con la mesa política. Esto será por lo que algunos dicen por lo bajo, estar “

cansados de tener que defender lo indefendible”

? Sonará duro pero es urgente reevaluar las aptitudes para estar en un cargo público. Errores tan groseramente infantiles abonan los comentarios de que muchos están por el sueldo. Cosas que sólo se permiten en el ámbito público. Un error asi en el privado, al dia siguiente no queda uno en pie. Pero acá, siga, siga.

Y el punto cúlmine de una noche para olvidar fue cuando, en ese contexto, a Julio Bordone le tocó presentar un proyecto para….ufff….- respire hondo antes de leer lo que sigue – …declarar a 9 de julio cuna del Andino 70. Chau!!…basta para mí…Cerrame la 8…la 9 también….el local completo!!! Es mucho. Demasiado.



En qué realidad viven? Habrà sido la presencia de los vecinos de El Provincial agrupados al fondo del salón para ver si asi le dan bola a su reclamo de meses (años) de seguridad lo que los puso nerviosos? Un menos 10 en timming y un cero en sentido de la oportunidad.

En un recinto tenso, con algo realmente importante desatendido por la gestión, un reclamo de los vecinos que votaron a cada uno de los concejales y autoridades municipales, que del oficialismo salgan con un proyecto menor que no le cambia la vida a nadie..qué querés que te diga…yo intendente al otro dia le pido la renuncia al bloque entero. Nacidos y criados en Narnia!

Aprovechamos e incluimos acá a la Directora de Coordinación de Delegaciones, Romina Carballo, que con sus 122 millones de presupesto no pudo aun, paradójicamente, coordinar la reunión pedida por los vecinos de El Provincial por lo menos desde abril. Hasta ahora nadie puso la cara frente a los vecinos, de hecho se movilizaron al HCD para meter presión. Nadie responde. No dan respueta. Eso sí, rápidos para el “Municipio Cercano” que, evidentemente, queda muy lejos para El Provincial.

El regreso de Fabian Beltrán a Seguridad es visto como una bocanda de aire fresco a un sector con muchos reclamos. Es de esperar que el tema de El Provincial esté en primero o segudo lugar de prioridades para la primera semana de su segunda vuelta en el municipio.