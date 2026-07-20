Gracias, Leyenda!

DeportesGracias, Leyenda!20 julio 2026 FacebookXPinterestWhatsAppImpresiónTelegram Es más que un grande, es un un enorme. Podriamos llenar líneas, párrafos, con frases, sensaciones. Pero esta vez, elegimos ser breves y contundentes: Gracias por todo, Leyenda!Últimas noticias Deportesadmin - 20 julio 2026España, el nuevo campéon del fútbol mundialEspaña se coronó campeón del mundo por segunda vez en su historia tras derrotar a Argentina por 1-0 en... Secciones El Editorial del Lobo / Lo que se firma y lo que se dice admin - 20 julio 2026 Secciones El Bolillero semanal de Extra admin - 20 julio 2026 Agro Juan Charaf y la Guardia Veterinaria en Palermo admin - 20 julio 2026 Deportes Atlético dominó el cierre del Apertura frente a San Martín admin - 20 julio 2026 Noticias relacionadas España, el nuevo campéon del fútbol mundial Deportes admin - 20 julio 2026 Atlético dominó el cierre del Apertura frente a San Martín Deportes admin - 20 julio 2026 Obras en el autódromo local Deportes admin - 17 julio 2026 El corazón ante todo Deportes admin - 16 julio 2026