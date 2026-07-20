Deportes

Gracias, Leyenda!


Es más que un grande, es un un enorme. Podriamos llenar líneas, párrafos, con frases, sensaciones. Pero esta vez, elegimos ser breves y contundentes: Gracias por todo, Leyenda!

Últimas noticias

Deportesadmin -

España, el nuevo campéon del fútbol mundial

España se coronó campeón del mundo por segunda vez en su historia tras derrotar a Argentina por 1-0 en...

Noticias relacionadas