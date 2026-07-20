El Bolillero semanal de Extra

Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas, y sacamos algunas

para marcar temas que dejó la semana

Bolilla de recomendación



Las palabras del Comisario retirado José Palacios encomendando que el cargo de Subsecretario de Seguridad debe ser ocupado por un hombre de la fuerza policial o similar de otra, fue finalmente atendido con la designación de Fabián Beltrán que retorna al cargo ya ocupado hasta 2024.

Por otra parte, las sugerencias, basadas en su experiencia, alcanzaron también a resignificar el área en cuestión. Para Palacios la actual Subsecretaria de Seguridad y Tránsito debería transformarse en Secretaría.

En tal caso la secretaría centralizaría el control operativo y administrativo, permitiendo una gestión más rápida y directa de los recursos, según su mirada. Esta jerarquización otorgaría, además, mayor peso político y capacidad de decisión frente a distintos acontecimientos. Esa autonomía de gestión y relación con la Intendencia es una línea directa de mando: El responsable del área dejaría de responder al Secretario de Gobierno y reportaría de forma directa a la Intendente.

Bolilla de advertencia

La presencia de vecinos de El Provincial -en gran número- en el Concejo Deliberante el jueves 16 de julio y declaraciones posteriores de algunos de ellos a distintos medios, sintetiza el malestar creciente, iniciado en 2021, según referencia y que creció rápidamente con la reunión frustrada del 18 de junio pasado con autoridades del área de seguridad y policial. Ese malestar reclamando más seguridad advierte sobre el límite de tolerancia que tiene ese vecindario y por el que ya están todos alertados.

Bolilla de reflexión

Adriana Manfredini es investigadora de la UBA desde el año 1995 y ha participado desde entonces en diferentes proyectos de investigación UBACyT (áreas: filología latina; filología griega; gramática del español). Desde 2014 dirige sus propios proyectos UBACyT en el área de lingüística latina. Y en base a esos antecedentes académicos y otros que se omiten en mérito al espacio disponible ha posteado en una red social una reflexión digna de tener en cuenta:

“El gran problema que tenemos hoy en Argentina/Uruguay y en parte de América Latina, es que se habla de índice de pobreza. Y yo les pregunto, una persona preparada, ¿vive en la pobreza? Una persona con estudios ¿vive en un asentamiento y tiene 6 hijos? Una mujer preparada, en permanente actualización ¿vive en situación de calle? El problema no es la pobreza, la pobreza es el fruto de un declive de la educación agigantado. Porque a los pobres se los puede controlar, a los analfabetos se los puede controlar, pero a los que están preparados no. El tema es que yo estoy como harta de explicar que se nos viene la tormenta. Alcanza con leer algunos comentarios para ver el bajo nivel de comprensión. A eso hay que sumarle las cero preparaciones para el mundo que se viene. Lean. Lean. Empiecen por una página por día, en un momento la lectura será un hábito. Solo la educación puede sacar a un país de la pobreza. Me gustaría un gobierno que diga, bajamos la taza de analfabetos y no la taza de pobreza. ¿Creen que países como Islandia, Dinamarca, Suecia, Suiza, que tienen los estándares más altos de vida, creen que en esos países hay algún analfabeto? No hay ninguno».

Bolilla que aplaude

El proyecto de resolución presentado en la última sesión del Concejo Deliberante por la UCR, solicitaba el otorgamiento del Diploma de Honor a la solidaridad al vecino Hugo Perelli por su labor solidaria en la recuperación, mantenimiento y puesta en valor del espacio comunitario comprendido en la manzana que circundan las calles: Reconquista, Azcuénaga, Ameghino y Homero Manzi.

El lugar era un espacio abandonado, alguna vez usurpado, también usado como basural que Perelli, junto a sus hijos fue mejorando paulatinamente con su trabajo, primero cortando el pasto, poniendo juegos donados por sus vecinos e incorporándole canteros confeccionados por el mismo. Para todos sus vecinos ya está identificada como ‘la placita de Hugo’ según referenció el concejal Eduardo Moscato en la exposición del proyecto que fue aprobado por unanimidad.

El Diploma de Honor a la solidaridad se ampara em la ordenanza 5634, art. 12 que autoriza a entregarlo a personas físicas o jurídicas que se hayan destacado por actos de solidaridad.

Bolilla que conjetura

Los vecinos de las distintas localidades expresan continuamente las quejas a la falta de apoyo del gobierno municipal a sus lugares de residencia. La última y más notoria y estentórea fue la de los colindantes habitantes de El Provincial al que se llega cruzando la Ruta Nacional N ° 5. La observación de un atento examinador de estas cuestiones pareció graficar el estado de cosas: “Si no hay solución para El Provincial que está cerca, imaginate Quiroga que queda lejos” aludiendo a la frase usada por el ex intendente Barroso en ocasión de iniciar su campaña electoral para lo que sería su primera intendencia.

Bolilla de ausencia

Siguen sin anunciarse oficialmente las renuncias de funcionarios. Pasó con Boufflet, con Unsain y con Depaoli. Y también la designación del o la responsable de Gestión Ambiental. ¿Por qué ocurre esto? Lo que trasciende no se anuncia oficialmente a través de los canales habituales que tiene el municipio.

¿Estrategia comunicacional? ¿Probando la repercusión favorable o no que puedan tener los nombres de los que ocuparán esos puestos, habida cuenta de lo ocurrido con Marcelo Unsain que asumió como director de Gestión Ambiental de la Municipalidad de 9 de Julio el 2 de junio de 2026, pero renunció el 11 de junio tras diversos cuestionamientos públicos?

Bolilla de intriga

La Subsecretaría de Producción del Municipio de 9 de Julio, impulsó el Censo Socio-Productivo y Económico del distrito. El relevamiento que busca (buscó) crear el primer mapa productivo local, obtener estadísticas y planificar políticas de apoyo directo al sector, sin fines de inspección, según los argumentos usados, no ha sido conocido en sus resultados. Tampoco se sabe si ha finalizado o aún está en curso. La expectativa que era mucha pareció diluirse con el correr de los meses.

Es cierto que hay atenuantes: la amplitud territorial. Censar el entramado productivo de todo el partido de 9 de Julio requiere recorrer una gran extensión rural y urbana, lo que demanda un trabajo de campo prolongado. Y el relevamiento territorial al llevarse a cabo mediante encuestas cualitativas y presenciales (con personal municipal), los tiempos dependen de la disponibilidad de los propietarios para responder de forma exhaustiva sobre la situación de sus rubros. Por ahora sigue la incógnita de cómo estamos realmente ya que la meta de la Subsecretaría de Producción era avanzar con el procesamiento de datos junto a la Universidad Nacional de Mar del Plata para presentar el perfil comercial definitivo del distrito.

Bolilla de humor

Va un señor manejando a 160 km por hora y en un retÉn en la ruta el inspector de tránsito le pregunta:

– ¿Cuál es su nombre?

Y le responde:

– Jajaja y me río.

El inspector molesto le dice: “No se ría, sino me dice su nombre lo llevo detenido.

Y el conductor vuelve a responder:

– Jajaja y me río.

El inspector lo lleva detenido y lee la licencia de conducir que decía: Jaime Río (tartamudo)