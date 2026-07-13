El Bolillero semanal de Extra

Le damos un par de vueltas a la manivela, mezclamos las bolillas, y sacamos algunas

para marcar temas que dejó la semana

Bolilla que objeta

Las medidas de controles de carga sobre ruta 65 para proteger la infraestructura vial y a las cuales se refirió en Supernova, el martes 7 de julio, el presidente del Concejo Deliberante Esteban Naudín, recibe no obstante objeciones de aquellos usuarios directos: los transportistas. Algunas de las opiniones son las siguientes: “el tema es que te pesan por eje y es complicado saber eso; a nosotros nos pesan el equipo completo; es puramente recaudatorio; siempre molestando al que trabaja”. Otros refieren a la prioridad de arreglar los caminos y “después si tienen todo bien hecho tienen derecho a controlar lo que quieran”. Para algunos tiene solo un fin recaudatorio.

Bolilla de renuncia

Walter Depaoli presentó su renuncia al cargo de Subsecretario de Seguridad de la Municipalidad de Nueve de Julio el miércoles 8 de julio. La decisión del excomisario responde “a motivos personales” y hasta el momento el Ejecutivo local no ha anunciado a su reemplazante. Los motivos expuestos por el renunciante son “de tipo personal”, lo cual entra dentro del terreno de lo posible y legítimo y es tan abarcativo como se quiera imaginar. Lo demás queda sujeto a la especulación de cada uno, pero llama la atención que la noticia se conoció extraoficialmente a través de trascendidos, confirmada a este medio por el mismo Depaoli, y aun no hay comunicación oficial al respecto ni tampoco la designación del sustituto. Un método que ya se hizo hábito en este tipo de situaciones.

Bolilla de suspensión

Suspendieron al único intendente libertario de Río Negro y la UCR vuelve a gobernar Allen. El Concejo Deliberante apartó a Marcelo Román. La Justicia lo investiga por administración fraudulenta. Asume el radical Fabián Figueroa.

El Concejo Deliberante de Allen (Rio Negro) suspendió al intendente Marcelo Román, el único de La Libertad Avanza (LLA) en Río Negro, uno de los pocos del espacio en el interior del país. La suspensión se dio por los presuntos delitos de peculado y administración fraudulenta y fue respaldada por 6 votos a favor y 3 en contra y se mantendrá vigente hasta que exista una resolución definitiva en la causa penal.

Tras las elecciones de 2023, LLA asumió la intendencia en solo cuatro localidades del país: Zárate (Buenos Aires), Balcarce (Buenos Aires) y Villa La Angostura (Neuquén) y la de Allen.

En el caso de Allen el avance del expediente judicial terminó por modificar el mapa político de la ciudad. Con la iniciativa ciudadana (o iniciativa popular) que es un mecanismo de democracia directa mediante el cual las personas, sin ser legisladores ni representantes políticos, pueden proponer la creación, modificación o derogación de leyes ante el Poder Legislativo y la ciudadanía puede destituir a un intendente en Río Negro (no en la provincia de Buenos Aires) mediante el mecanismo de revocatoria de mandato, siempre y cuando esté contemplado en la Carta Orgánica Municipal de la ciudad correspondiente. Esa iniciativa comenzó a poner contra las cuerdas al libertario, la oposición ya contaba con los votos para desplazarlo provisoriamente y poner al presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa (UCR Auténtica), al frente del Ejecutivo municipal.

Bolilla de frio

De acuerdo a datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en siete días entre la primera y segunda semana de julio hubo cinco jornadas con temperaturas bajo cero y en los primeros cinco -del 1 al 5 – la máxima apenas rozó los 10 grados.

Bolilla de aniversario

El viernes 10 de julio cumplió sus 80 años de existencia la Asociación de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio. Fue el 10 de julio de 1946 cuando se fundó el Cuartel de la Asociación de BV de 9 de Julio. La celebración se coronó con un desfile conmemorativo que reunió a integrantes del cuartel propio y de otros de la provincia.

Bolilla con ausencia

La capacitación para concejales en el marco de aplicación de la ‘Ley Micaela’ y la ordenanza municipal ‘Bárbara Zabala’ que llevan adelante integrantes de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual del municipio, que dependen de la Secretaria de Desarrollo Comunitario tuvo varios faltazos.

La Ley 27499 ‘Ley Micaela’ fue promulgada el 10 de enero de 2019. Establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante social y del Movimiento Ni Una Menos, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner, quien por falta de una evaluación con perspectiva de género se encontraba en libertad condicional.

Los concejales que dieron el presente fueron: Inés Ormaechea y Pablo Bonfiglio (PRO); Marcela Regalía (UCR) y Vanesa Paladino, Pablo Giaccomino y Héctor Carta (LLA). Ausentes: todos los demás: 12 sobre 18. Un mal promedio.

No se aclaró si la capacitación era por etapas y limitada a determinada cantidad de concejales. No parecería ser el método. La pregunta es ¿porque no fueron los demás? ¿Qué pantera rosa se cruzó en sus caminos para impedir llegar a la cita el martes 7 de julio?

Bolilla de contradicción

Mientras festejamos los resultados -infartantes- de los campeones del mundo, el Gobierno Nacional les recorta el 98,6% del presupuesto a los clubes de barrio. No es una contradicción menor, ni un dato técnico para especialistas. Es la radiografía de un país que consume sus propias raíces sin darse cuenta, o peor: dándose cuenta y eligiendo no importarle.

Messi corre, mete goles, bate récords, el país se paraliza, Argentina es protagonista, pero más allá de la pasión y del orgullo también pasan otras cosas:

La FIFA que no es un organismo de beneficencia, tiene sus propias reglas de mercado. Para este Mundial informó que pagará a los clubes un mínimo de cinco mil dólares por día por cada jugador cedido a las selecciones. Eso existe. El negocio global del fútbol existe. La FIFA proyecta ingresos superiores a trece mil millones de dólares para el ciclo 2023-2026. La AFA ha sabido aprovechar este ciclo de campeones del mundo para crecer en sponsors y abrir su sello al mundo y las marcas.

Mientras tanto, el presupuesto nacional para deporte en 2026 cayó un 66% en términos reales respecto a 2023 (Fuente: Emiliano Ojea: Coordinador Ejecutivo del Observatorio Metropolitano de la UMET- la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo-).

Los clubes de barrio y pueblo, que son el corazón del deporte social argentino, recibirán apenas 250 millones de pesos en todo el año: un recorte del 98,6% frente a lo que recibían hace tres años. Es el primer gobierno que no destina ningún tipo de proyecto o programa para apoyar a los Clubes de Barrio. Los Juegos Nacionales Evita, histórica puerta de entrada al deporte federado para miles de adolescentes de todo el país, perdieron cuarenta disciplinas en dos años; además los juegos pasaron a llamarse ‘Juegos Deportivos Nacionales’ (Fuente: ‘Noticia de tapa’). Las becas a deportistas cayeron de 1.690 a 600.

No es solo un ajuste. Es un desmantelamiento. El presupuesto existe, pero hay una decisión política de no destinarlo al piso donde se forma el deportista. No llega al club de barrio donde un pibe de menos de diez años aprende a patear por primera vez. No llega a la familia que hace una rifa para pagar el micro del fin de semana.

La pregunta no es si Argentina puede ganar este Mundial. La pregunta es cuántos chicos con el talento de los que hoy juegan no van a tener la oportunidad de intentarlo, porque la beca ya no existe, porque la rifa no alcanzó, porque el club tiene tantos problemas que resolver que no le alcanza para resolverlos todos. Cada actividad deportiva que deja de realizarse tiene consecuencias que van mucho más allá de una cancha. Impacta en la salud, en la educación, en la vida comunitaria y en las oportunidades de miles de jóvenes. Cuando un país abandona el deporte, no pierde solamente atletas. Pierde espacios de encuentro, integración, prevención y desarrollo.

Las potencias deportivas no son el resultado de generaciones excepcionales. Son el resultado de decisiones sostenidas. Argentina tiene el talento, tiene la pasión, tiene la infraestructura mínima todavía en pie, aunque cada vez más deteriorada. Lo que no tiene es la decisión política de sostener un proyecto deportivo.

Mientras el país festeja en las calles, los clubes de barrio, las federaciones y los deportistas están solos. Y eso, más temprano que tarde, se va a notar en las canchas.