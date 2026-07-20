Juan Charaf y la Guardia Veterinaria en Palermo

La exposición rural de Palermo ya está en marcha. La cita del campo en la ciudad abrió sus puertas días atrás y ya está a pleno. Maquinarias, innovaciones y animales son parte, como siempre, de un clásico que es visita obligada en vacaciones de invierno. Rios de gente inundan las calles internas para ver, principalmente, a los animales que, durante más de 15 días están fuera de sus hábitats naturales, en un ambiente estresante. Y alguien tiene que cuidarlos. De eso se encarga la Guardia Veterinaria, equipo que tiene a nuestro crédito local, Juan Ignacio Charaf, desde hace 16 años.

En diálogo con Marta Campelli en «Agro 9 Radio» (Mié 20hrs), Charaf contó que en la Guardia «somos un grupo de veterinarios que brindamos un servicio a los expositores por parte de Sociedad Rural Argentina. Atendemos eventuales emergencias«.

Consultado sobre cómo es el movimiento, el veterinario explicó que «en general pasa todos los años más o menos lo mismo. Los primeros dias son relativamente tranquilos. Depende de donde vienen los animales, lo largo del viaje. Atendimos carneros que viajaron desde 2000 kms. Y atendemos a todas las especies». Dentro de los motivos de consulta por parte de los expositores dice que al principio son por «algunos golpes propios del viaje, pero nada de otro mundo«.

Para esta edición se esperan unos 2.500 animales, ya que este año volvieron las aves, luego de un tiempo vedadas preventivamente por la gripe aviar. Y se prevee una mayor cantidad de bovinos.



«La guardia somos 5 veterinarios en este servicio de 24 horas. En mi caso estoy desde el 2010″, cuenta Charaf, y agrega que «nosotros lo hacemos porque nos gusta la clínica pero necesitamos estar capacitados y actualizados porque acá tratamos con animales de mucho valor, si bien todos los animales son importantes».