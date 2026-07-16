El Director Apícola provincial anticipó su charla en 9 de Julio

Este viernes la apicultura tendra una charla infomativa para conocer herramientas, novedades, opciones que tienen los productores de miel

El encuentro será este viernes 17 de julio, a las 14 horas, en el «San Cayetano». En el temario se encuentran el cuidado y sanidad de la colmena, trámites necesarios para la habilitación de salas de extracción de miel y productos apícolas.

Uno de los disertantes, Ariel Guardia López, que es el Director Apícola de la Provicnia de Buenos Aires, división del Ministerio de Desarrollo Agrario, dialogó con «Agro 9 Radio» (Supernova 97.9).

Explicó que dentro de la charla se abordarán «las diferentes líneas de trabajo, la trazabilidad de la miel, dato no menor ya que el 50% de la producción del pais está en nuestra provincia. También se hablará de las herramientas y, en especial, de las características y condiciones que debe tener una sala de extracción. Y, por supuesto, la sanidad, algo necesario cuando se habla de un producto alimenticio».

El Director Apícola contó que estas charlas se organizan desde el Ministerio, y se coordinan a nivel municipal y regional, como es en este caso en 9 de Julio.

Guardia López detalló que tiene el programa «Nutrivida Colmena», que «es un curso de capacitación apicola y se hace entrega de insumos a quienes se capacitan, ya que la idea es tratar de continuar con la actividad, porque a veces la apicultura es una segunda o tercera actividad de una persona».

También hizo hincapié en la importancia de la trazabilidad, la cual se sostiene a través de «un protocolo necesario para cumplir ciertos requisitos desde la colemna hasta el consumidor. Está basado en tres cuestiones: el registro de productores apicolas, que la extracción sea en sala habilitada y la identificación, por un código de barras, del tambor de donde sale la miel, asi, ante cualquier inconveniente, aquella miel que va algun punto del pais o del mundo, se pueda hacer el camino hacia atrás».

Consultado sobre los costos de la actividad, el Director Apícola provincial explicó que «el costo de habilitación es bajo, apróximadamente entre 15 y 20 mil pesos, pero el tema son las condiciones de la sala de extracción que tiene que estar dividida en tres zonas: una zona limpia, una de transición y una complementaria. Y hay que cumplir determinadas condiciones para la sala de extracción, que se usa un par de meses en el año, pero que mantenerla en condiciones es un costo y, por eso, es importante lograr el asociativismo en esta actividad». Además de Ariel Guardia López, las otras disertantes en la charla serán Paula Mora y Silvia Dimeo, que hablarán sobre la cuestiones de sanidad apicola. La entrada es libre y gratuita.

