Mercado laboral local en stand by

Conocedoras como pocas del mercado laboral local y regional, Adriana Luberriaga y Ana Martínez son las responsables de la consultora Luga Recursos Humanos. A través de su recorrido de ambos lados del mostrador, son las referentes ideales para trazar la realidad de cómo está el movimiento de trabajo en el distrito. En diálogo con «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9), en donde periódicamente se las convoca justamente para medir la temperatura laboral, trazaron un diagnóstico de lo que está pasando. Y al respecto coincidieron, sin muchas vueltas, que se mantiene un estado de «plancha», es decir, las empresas no están en búsqueda de nuevos postulantes y, a su vez, aquellos que buscaban una mejor opción laboral también se quedan «en el molde». Un suerte de stand by hasta que aclare.

Los que se mantienen en una constante alta son aquellos que hoy están sin trabajo y buscan «lo que sea» para poder entrar al mercado. Ambas coincidieron que hay mucha gente que busca «lo que sea para salir de esa situación, aunque hoy, esa opción también está difícil«.

Luberriaga manifestó que esto que se aprecia en 9 de Julio también se replica en toda la zona. Cautela, sería la palabra correcta. Más allá del deseo de pronta mejoría, Martínez fue prudente y, para ella, esta situación será similar, por lo menos, en el próximo semestre.