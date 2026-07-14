Ruta 5 : El HCD de Bragado cuestionó la nueva concesión

El Concejo Deliberante de Bragado formalizó su rechazo a la reciente concesión del denominado «Tramo Pampa» de la Ruta Nacional 5, al considerar que el nuevo contrato no incluye la transformación de la traza en autovía. A través de la Resolución 3102/26, los concejales cuestionaron la medida del Ministerio de Economía de la Nación que otorga la explotación del corredor por 20 años a la empresa CEOSA, habilitando el cobro de peajes pero postergando las obras estructurales de fondo.

La principal preocupación de las autoridades locales radica en la instalación de dos nuevas estaciones de peaje, una en Gorostiaga (partido de Chivilcoy) y otra en Lonquimay (La Pampa), que se sumarán a las tres ya operativas en la región. Desde el cuerpo legislativo señalaron como una contradicción el incremento de los puestos de cobro en un corredor que, según el pliego actual, solo recibirá tareas de mantenimiento y repavimentaciones parciales, dejando de lado el reclamo histórico de intendentes y usuarios de la zona. De hecho, la semana pasada, la nueva concesionaria empezó con trabajos de reacomodamiento del asfalto de la ruta 5 a la altura de Carlos Casares.

Para fundamentar el reclamo, los ediles expusieron el alto índice de siniestralidad vial que registra la ruta. Citando estadísticas de la Fundación Estrellas Amarillas, el Concejo advirtió que el 92% de las muertes viales en este trazado se deben a choques frontales, un tipo de accidente que se reduciría drásticamente con la construcción de la autovía. Asimismo, cuestionaron el destino de los fondos recaudados mediante los impuestos a los combustibles, argumentando que el Estado nacional debería priorizar estos recursos para obras de infraestructura estratégica. La resolución será enviada a la Presidencia de la Nación y a los municipios vecinos para buscar un respaldo regional al reclamo.

La lucha por al autovía que comenzó hace casi 30 años sigue vigente. En el medio, un sinfín de promesas incumplidas, obras concesionadas comenzadas y detenidas varias veces, inconclusas todas, y muchas, demasiadas, vidas que quedaron a lo largo de esta ruta, dato no menor que, a la luz de los hechos, parece no mover la aguja de aquellos que, ocasionalmente, están en el poder y desconocen la triste y peligrosa realidad de transitar la 5.