Eclipse final del corazón: murió Bonnie Tyler

La cantante galesa Bonnie Tyler, cuya inconfundible voz rasposa definió algunas de las baladas más importantes de las décadas de 1970 y 1980, falleció a los 75 años en Portugal. La noticia fue confirmada por su familia y su representante a través de un comunicado oficial. Ela muerte ocurrió la noche del miércoles 8 de julio de 2026 en el Hospital de Faro, en la región del Algarve, donde la artista tenía una residencia.
La salud de la intérprete se había complicado en los últimos meses tras sufrir una perforación intestinal en mayo, una emergencia médica que requirió una cirugía de urgencia. Tyler llegó a estar en un coma inducido y permaneció bajo cuidados intensivos. Aunque su equipo había reportado una leve mejoría en junio que le permitió salir del coma, su condición empeoró de manera inesperada debido a complicaciones derivadas de la misma afección, lo que obligó a cancelar toda su gira europea de verano.
Nacida bajo el nombre de Gaynor Hopkins en Skewen, Gales, la cantante construyó una carrera de más de cinco décadas. Logró el reconocimiento internacional con éxitos tempranos como «Lost in France» y «It’s a Heartache», pero su consagración global llegó en 1983 con la épica balada «Total Eclipse of the Heart», compuesta por Jim Steinman. El tema la convirtió en la primera artista galesa en alcanzar el número uno de la lista Billboard Hot 100 en Estados Unidos. Poco después consolidó su estatus de ícono del pop-rock con «Holding Out for a Hero», banda sonora de la película Footloose.
Las reacciones y homenajes del mundo del espectáculo y de la política no se hicieron esperar. El primer ministro británico, Keir Starmer, manifestó su pesar y calificó a Tyler como una de las mejores artistas de grabación del Reino Unido, destacando que su música seguirá tocando vidas. Colegas de la industria como sir Rod Stewart recordaron con cariño el estilo vocal que compartían, mientras que figuras del cine como Kevin Bacon y su pariente política, la actriz Catherine Zeta-Jones, destacaron tanto su inmenso talento musical como su sentido del humor y calidez humana.