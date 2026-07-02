Juegos Bonaerenses: La Técnica 2 se lució en Artes Plásticas

Rocío Cano (mamá de Laila Costa), el profesor Diego van Bergen (E.E.S.T. N.º 2), Ignacio González y Laila Costa

La Técnica Nº 2 celebra el destacado desempeño de sus estudiantes en la fase local de los Juegos Bonaerenses 2026. En esta ocasión, la institución logró tres primeros puestos en las disciplinas artísticas, un resultado que muestra el nivel de sus alumnos y que les da el pasaporte directo a la etapa regional del certamen.

En la categoría de artes plásticas, Ignacio González se alzó con el primer lugar en Dibujo Sub-18, mientras que Laila Costa obtuvo la máxima distinción en la categoría Dibujo Sub-15. La jornada la completó Anahí Quenaya, quien se quedó con el primer puesto en Pintura Sub-18, asegurando así una delegación invicta para la próxima ronda de la competencia provincial.



Anahí Quenaya y su pintura

El profesor Diego van Bergen, quien estuvo a cargo del acompañamiento y la preparación de los jóvenes artistas durante el certamen, expresó su satisfacción por el compromiso demostrado. El docente subrayó el esfuerzo y el talento individual de cada uno de los participantes, al tiempo que enfatizó el orgullo institucional que representa ver a estudiantes nuevejulienses portar el nombre de su ciudad hacia una instancia de mayor exigencia competitiva.



Pintura de Laila Costa y dibujo de Ignacio González

Con estos resultados, 9 de Julio consolida su presencia en el ámbito cultural de los Juegos Bonaerenses, un programa que históricamente busca promover la inclusión y el desarrollo de habilidades juveniles en toda la provincia de Buenos Aires. Tras superar con éxito la fase inicial, el próximo desafío para González, Costa y Quenaya será la instancia regional, donde buscarán mantener el nivel exhibido y asegurar un lugar en las finales de Mar del Plata.