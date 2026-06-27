Vaccarezza y el visto bueno al certificado de mejoras para el trabajador rural



La diputada provincial, por la cuarta sección electoral, Silvina Vaccarezza amplió en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) detalles de la nota publicada en este medio digital el pasado jueves (www.semanarioextra.com.ar/legisladores-bonaerenses-analizan-respaldar-una-nueva-certificacion-del-renatre/).

Al respecto Vaccarezza explicó que “se está promoviendo una certificación voluntaria y gratuita de buenas prácticas laborales en el sector agropecuario de la provincia de Buenos Aires, impulsada por RENATRE. Esta certificación, similar a una norma ISO, busca distinguir a los productores que cumplen con estándares laborales superiores, lo que puede beneficiar tanto en el mercado interno como en la exportación. La iniciativa fue presentada ante la comisión de asuntos agrarios para ser declarada de interés legislativo, ya que se considera una herramienta para promover la mejora continua en la calidad del empleo rural”.

La legisladora destacó la importancia de una certificación que “reconoce a los productores y establecimientos que cumplen con la normativa laboral vigente, promoviendo buenas condiciones para los empleados y combatiendo la informalidad laboral. Esta certificación no exige requisitos adicionales, sino simplemente el cumplimiento de las leyes nacionales actuales en materia de vivienda, equipamiento, herramientas y seguridad laboral. Se considera una buena iniciativa para fomentar el trabajo formal y la mejora de las condiciones en el sector agropecuario”.

Además explicó que “la certificación mencionada se basa únicamente en el cumplimiento de la normativa vigente relacionada con vivienda, vestimenta, herramientas y seguridad laboral para trabajadores rurales, sin requisitos adicionales. El proceso no involucra a los municipios rurales, -que son mayoría en la provincia- sino que es gestionado directamente por RENATRE, donde los productores pueden solicitar la certificación online y se verifica el cumplimiento de la ley. No existen acuerdos específicos con sindicatos para este proceso, ya que se trata simplemente de cumplir con la legislación nacional vigente. Se considera que el trámite es sencillo tanto para los productores como para los trabajadores”.

Finalmente, Vaccarezza expresó que “se está impulsando una normativa para consolidar las prácticas de responsabilidad social empresarial, la cual ya cuenta con el consenso de todos los espacios políticos. El proyecto de ley fue presentado y se espera que obtenga aprobación unánime en la próxima sesión parlamentaria, tras haber sido discutido y acordado en reuniones previas de la Comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires”.