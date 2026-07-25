FAA 9 de Julio: «Celebramos que la Rural haya cambiado su postura»

La presidente y el vicepresidente de la filial 9 de Julio de la Federación Agraria Argentina (FAA), Patricia Gorza y Kevin Shanly respectivamente, expusieron en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) las dilaciones que viene teniendo su propuesta ante el Concejo Deliberante sobre el expediente 342, presentado el 12 de mayo, en el que proponían la conformación de un espacio oficial de trabajo para abordar el problema de los caminos del distrito cuyo recorrido lleva ya 18 meses sin resolverse. Todo esto en el contexto de la semana en la cual, la Sociedad Rural local presentó su propuesta de ordenanza para crear una Comisión Vial.

“En marzo -dice Gorza- iniciamos gestiones institucionales para abordar el tema de los caminos rurales, presentando un bosquejo de proyecto y reuniéndonos con la intendenta y concejales. El 12 de mayo solicitamos formalmente la apertura de una mesa de trabajo, pero la nota quedó estancada en comisión. Tras dos meses sin respuesta formal, el 17 de julio volvimos a presentar notas y esperamos resolución en la próxima reunión de la comisión de obras públicas del HCD”.





“Previamente, la conversación que tuvimos con la intendenta fue muy buena, en ningún momento fue un no, fue más una predisposición a decir, dialoguemos y empecemos a verlo. La intendenta reconoció el problema de los caminos y mostró apertura a buscar alternativas, pero aún no hay avances formales. Pedimos un ámbito de trabajo serio y formal con actas y participación de todos los bloques, pero tras varios meses no se concretó. La voluntad política parece estar solo en palabras, no en hechos. Esperamos respuesta la próxima semana, ya que no entendemos la demora para conformar simplemente un espacio de discusión formal», agregó la dirigiente ruralista.

TpT- Como entidad, ustedes ¿creen que existe voluntad política de del ejecutivo local para ceder ese control técnico?

PG- Lo vamos a ver. Y hay que compartir las decisiones y todo eso. Por ahora es todo voluntarismo, porque esto fue marzo y ya la semana que viene estaremos en agosto, y todavía no logramos tener la primera reunión formal, que es lo que pedimos. Pedimos un ámbito de trabajo formal, porque en las reuniones lo que sucede, cuando se terminan y se sale de ahí, es la palabra de uno contra otro lo que se dice públicamente. Entonces, hay que darle un ámbito formal donde estén implicados todos los presidentes de bloque, donde desde ese lugar se pueda convocar a todas las partes que tienen que opinar y ser parte de un proyecto de esta magnitud. Tiene que tener actas, tiene que tener una serie de formalidades. Pero han pasado 3, 4 meses, y ese paso no se ha dado. Claramente de palabra está todo bien, pero después en la formalidad la voluntad política no se estaría viendo. Ni del Ejecutivo ni de los concejales en general.

TpT- La magnitud de lo que estás queriendo transformar es muy grande

PG- Exacto, implica varias áreas, las legales, las administrativas, las ejecutivas, las técnicas, son muchas áreas. Entonces, se requiere un trabajo previo muy serio y que va a llevar mucho tiempo. Estamos hablando de conformar el espacio, no de ‘votame un proyecto’, sino conformar un espacio de trabajo formal.

TpT- ¿Ustedes establecieron algún plazo para la respuesta?

KS- Creo que la última presentación que hicimos va a ser la definitiva y vamos a tener que tener una respuesta lógica a lo que presentamos. Arrancamos el 12 de mayo en reuniones con los presidentes de cada bloque dialogando y necesitamos la respuesta de la mesa de trabajo.

A ambos dirigentes de la FAA local les «cuesta entender el motivo de dilatar algo que no debería molestarle absolutamente nadie, ni al oficialismo ni a ningún sector de la oposición, ni a ningún sector institucional, porque estamos hablando de un espacio de discusión, de debate formal para que no quede todo en el aire. Por ahí lo que molesta es eso, que no quede todo en el aire. Al tener formalidad, por ahí después implica asumir ciertos compromisos, Y a lo mejor no todos están dispuestos a asumir esos compromisos».

El proyecto presentado por la Rural

Interrogados sobre si el reciente proyecto de ordenanza presentado por la Sociedad Rural de 9 de Julio ante los presidentes de bloque era complementario del de su entidad expresaron que “nosotros no tenemos un proyecto, nosotros tenemos y exigimos una mesa de trabajo para ver cuál es el mejor proyecto que podemos crear entre todos para 9 de julio, que son dos cosas distintas. Celebramos, y nos pone muy contentos, que hayan tenido esta iniciativa porque, generalmente, a las instituciones y las personas les cuesta mucho cambiar de opinión. Hasta no hace mucho tiempo, en las reuniones que tuvimos todo el año pasado de emergencia, la postura de la Rural era no aceptar este tipo de herramienta por un montón de argumentos que ellos daban, con lo cual, que hayan cambiado de opinión me parece maravilloso, porque habla de un crecimiento de las personas y de darse cuenta de que la situación no alcanzaba con tener ‘un semáforo’ que nos indique el estado de los caminos, sino que nos guste o no, tenemos que hacernos cargo también de una situación que no funciona”.

Además, Gorza agregó que “celebramos muchísimo este cambio porque, incluso María José (Gentile), en muchas oportunidades nos había manifestado que antes de la inundación el municipio había propuesto la posibilidad de armar algún tipo de sistema, y la Rural siempre había estado en contra de dar ese paso y avanzar, con lo cual a mí me parece superpositivo, y me parece un mensaje claro en que todos estamos de acuerdo en que hay que cambiar las cosas, que así como está, no funcionan. Algo hay que hacer. Eso me parece súper superimportante, y lo celebramos».

Sobre la propuesta de la Sociedad Rural coincidieron en señalar que faltaron otros actores de la ruralidad: “De los muchos actores faltantes uno son las cooperativas eléctricas que fueron uno de los que más complicados estuvieron durante todo este tema para poder trabajar. De hecho, hoy sabemos que hay una Cooperativa que ya nos está avisando a los productores que, si esto se complica, viene viento y se caen los palos, no lo van a poder cambiar y van a quedar áreas sin servicio. No se puede no convocar a esas entidades, al área educativa, la salud, la patrulla rural, el transporte, los acopios. Hay un montón de actores dentro de la ruralidad que tienen que ser parte activa, su opinión tiene que estar ahí. Y el compromiso, porque después, para que cualquier proyecto tenga éxito, cualquiera, y más estos que plantean cambios estructurales, necesitás el compromiso de toda la comunidad, no solamente el político. La mesa agropecuaria ya existió y necesitamos que vuelva a funcionar para evitar improvisaciones y asegurar el compromiso de toda la comunidad. Las reuniones informales solo generan catarsis y no soluciones reales; sin un marco formal, se repiten errores y se exponen intereses individuales”.



Finalmente, los dirigentes de la FAA filial 9 de Julio expresaron: “Para evitar malentendidos y vicios comunes, es fundamental formalizar todo mediante actas certificadas y documentadas. Cambiar la estructura de trabajo histórica del municipio requiere un análisis específico de la situación actual, ya que no se puede copiar modelos de otros distritos como Benito Juárez, que tenía otra realidad financiera. El municipio de 9 de Julio necesita una inversión muy alta en maquinaria (unos 5 millones de dólares) y no tiene acceso a financiamiento tradicional, por lo que debe buscar alternativas externas, pero para eso necesita una carpeta sólida (cosa que hoy no tiene). Si no se resuelve el tema financiero, cualquier cambio será solo cosmético y terminará en frustración. Además, hay que evitar crear una estructura burocrática innecesaria al implementar nuevas figuras como la de gerente. El proyecto debe adaptarse a la realidad”.