Duro informe de Estrellas Amarillas sobre la siniestralidad de la Ruta 5

Silvia González, presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, alertó sobre un incremento dramático en la mortalidad de la Ruta Nacional 5, afirmando que los fallecimientos registrados en el primer semestre del año ya superan el total de víctimas correspondientes a todo el 2025. la titular de la ONG hizo estas declaraciones en una entrevista al portal Bragado Informa, en la cual detalló las conclusiones de un estudio elaborado conjuntamente con estudiantes de Criminología de la Universidad Siglo XXI, donde se evidencia el alarmante aumento de los accidentes fatales en esta ruta bonaerense.

González exigió la urgente reincorporación de los controles de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), a los que consideró la única herramienta que ha probado ser verdaderamente efectiva para mitigar las tragedias. Actualmente, ella está en Buenos Aires gestionando reuniones con autoridades nacionales para restablecer las fiscalizaciones permanentes.

El informe de la fundación desmitificó además ciertas creencias sobre la siniestralidad, señalando que la franja horaria de mayor peligro no es la noche, sino la mañana. El 40,6% de los accidentes letales suceden entre el amanecer y el mediodía, seguidos por un 33% durante la tarde, relegando a la noche al porcentaje más bajo con un 21%.

La titular de Estrellas Amarillas atribuyó gran parte de este deterioro vial a la paralización total de la obra pública, incluyendo los trabajos interrumpidos a la altura de Suipacha, y a un marco de desregulación que afecta al transporte de cargas. Según explicó, la habilitación de camiones durante fines de semana y feriados, junto con la eliminación de los controles de peso por parte del INTI, está provocando un tránsito excesivo hacia la zona de Vaca Muerta. A esta presión, indicó, se le añadirá prontamente la circulación de bitrenes, lo que acelerará el daño en la calzada.

En el ámbito legislativo, González instó al Congreso de la Nación a avanzar con modificaciones al Código Penal para endurecer los castigos aplicables a aquellos conductores que circulen bajo los efectos del alcohol o cometan actos de imprudencia al volante. Finalmente, reclamó que los recursos provenientes del Fondo Nacional de Vialidad sean verdaderamente dirigidos a mejorar la precaria infraestructura de las rutas nacionales.