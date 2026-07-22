Lorena Apella y cómo hablar de adicciones para ayudar y prevenir

Lorena Apella es una referente de 9 de Julio en acompañamiento a personas con adicciones y a sus familias estuvo dialogando en el programa «Tarde para Todo» (Supernova 97.9). Con años de trabajo sostenido, no solo compartió cómo fue construyendo este camino, sino también puso en palabras una realidad que muchas veces queda por fuera de la agenda local.

Su trabajo tiene un valor particular: habla desde la experiencia en primera persona. Lorena es ex adicta y lleva más de 30 años sin consumir, una trayectoria que atraviesa todo lo que hoy hace. Con tono directo y llamando a las cosas por su nombre, dejó en claro que entender las adicciones implica también animarse a correrlas del tabú y discutirlas.

Una charla para abrir el debate, sumar voces y visibilizar una problemática que existe en 9 de Julio, pero que no siempre encuentra lugar para ser contada con la claridad que merece.