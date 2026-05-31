Reunión Región Sanitaria II: Acciones frente al desfinanciamiento en Salud



General Villegas fue el escenario de un nuevo encuentro del Consejo Regional de Salud (CoReSa) correspondiente al mes de mayo. La jornada, que contó con la apertura a cargo del intendente local Gilberto Alegre, reunió a las máximas autoridades sanitarias de los municipios que componen la Región Sanitaria II con el objetivo de trazar lineamientos comunes y optimizar la gestión en el territorio bonaerense. Allí estuvo la Secretaria de Salud de 9 de Julio, la Dra. Tamara Vázquez Lagorio.

El eje central de la reunión estuvo marcado por la preocupación ante la baja de recursos. Específicamente, se analizó el impacto negativo que ha tenido la disminución de fondos en los últimos tres años dentro del programa nacional REMEDIAR, así como las dificultades generadas por la interrupción de especialidades y servicios críticos en los centros de salud municipales.

Frente a este escenario de desfinanciamiento, los referentes técnicos y funcionarios debatieron sobre la puesta en marcha de herramientas provinciales para amortiguar la situación, destacando el programa Medicamentos Bonaerenses y la implementación de una nueva red de derivación sanitaria pensada para agilizar y aprovechar mejor los recursos disponibles.

Fuente consultada: portal Casares Online