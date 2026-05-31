9 de julio sede del primer Abierto Nacional de Canarios de color

La Asociación Roller 9 de Julio organiza desde la próxima semana el 1° Abierto Nacional de Canarios de Color en 9 de Julio (declarado de interés legislativo por el HCD). El secretario de la entidad, Daniel Olivera dio amplios detalles de esa organización en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9).

La Asociación Roller 9 de Julio, fundada en 1977, reúne a criadores de canarios y ornitología doméstica, con sede propia en 9 de Julio. “Contamos con unos 30 socios locales y de la zona” dice Olivera y “participamos activamente en exposiciones y campeonatos nacionales, logrando buenos resultados. Nuestra sede surge de la donación del terreno años atrás por la municipalidad y que nosotros fuimos construyendo con mucho esfuerzo y seguimos mejorándola; ahora organizamos el primer abierto nacional de canarios de color, donde se exhibirán muchas variedades más allá del tradicional amarillo, todo resultado de avances genéticos”.

El secretario de la Asociación Roller de 9 de Julio explica: “Las variedades de canarios surgen por mutaciones y cruzamientos, y se homologan nuevas cada cierto tiempo a través de federaciones nacionales y mundiales. Aunque no es estrictamente un deporte, siempre nos incluyeron como tal, pero estamos más ligados a la ornitología y aves de corral, lo que implica requisitos legales para traslado y registro. Hemos competido en campeonatos nacionales e internacionales”. Daniel Olivera ha ganado incluso un mundial en San Francisco el año pasado con un ejemplar de forma y postura: “Crío canarios desde chico, primero en Patricios y luego en 9 de Julio”.

Además agregó que “ Viví en el campo y siempre tuve canarios, pero mi pasión por la canaricultura creció desde 2004, cuando me mudé a 9 de Julio y me asocié a Roller 9 de Julio. La crianza de canarios no es barata, sobre todo por el costo del alpiste y el mantenimiento, especialmente si se crían ejemplares de competencia, que requieren más cuidados y controles veterinarios. Hay mercado para vender y comprar pájaros, y los alimentos se consiguen fácilmente. Somos unos 20 criadores afiliados en 9 de Julio y nos reunimos cada 15 días para compartir experiencias y ayudarnos. Ahora organizamos el primer nacional de canarios de color en 9 de Julio y queremos organizarlo de la mejor manera”.

Respecto al evento, Olivera explicó que el ingreso de ejemplares será desde el miércoles 3 de junio hasta el jueves al mediodía, la jura el jueves y viernes y apertura al público y premiación el sábado, con retiro de ejemplares sábado por la noche y domingo. «Nuestra sede está remodelada y tiene capacidad para 2000 pájaros; todo lo hacemos a pulmón, con trabajo propio y recursos limitados. Solo se admiten canarios de criadero, no silvestres; las jaulas las proveemos nosotros y los criadores traen sus aves el día de la jura, incluso si vienen de lejos”, dijo el Secretario.

En el tramo final Daniel Olivera comentó que “Me sorprendió mucho la sede de la Federación en Brasil por su tamaño y organización, es impresionante para quienes amamos la canaricultura. Tengo la suerte de compartir esta pasión con mi esposa, quien me acompaña y participa activamente en la cría y en los eventos. Invito a todos al primer abierto nacional de color, del 3 al 7 de junio en Mendoza 323, con premios y sorteos, especialmente el sábado 6, que estará abierto al público para conocer más sobre el mundo de los canarios”