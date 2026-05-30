Consejeros de LLA sumaron cuatro instituciones con obras prioritarias

Un conjunto de proyectos destinados a la mejora edilicia de cuatro establecimientos educativos del partido de 9 de Julio fue presentado ante la intendente municipal, María José Gentile. La iniciativa, que busca ser ejecutada a través del Fondo de Financiamiento Educativo, sumó recientemente los legajos técnicos aportados por el bloque de La Libertad Avanza para agilizar las respuestas a demandas históricas de las comunidades escolares. En un comunicado, los consejeros Norma Aprait y Leonardo Rodoni detallaron las instituciones agregadas.

Entre las prioridades relevadas se encuentra el Jardín de Infantes 915, donde se planifica una intervención integral que incluye la reparación de filtraciones en los techos de la galería, el patio interno y los baños. El proyecto para este establecimiento también contempla la conexión a la red de gas natural y la readecuación del espacio de la cocina para permitir la instalación de un equipamiento de tipo industrial.

Por su parte, la Escuela N.º 4 focalizará sus obras en solucionar problemas de filtraciones en las cubiertas y en la renovación de las aberturas de su Salón de Usos Múltiples. En tanto, la Escuela de Educación Secundaria N.º 7 prevé una mejora en su entorno urbano mediante la reconstrucción de las veredas sobre las calles Mendoza y Alsina, sumado a la creación de rampas de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Finalmente, el plan de obras se extiende a la localidad de Facundo Quiroga, donde el Jardín de Infantes 902 recibirá una serie de reformas estructurales. Los trabajos en esta institución abarcan el acondicionamiento de la fachada, el arreglo de grietas en mampostería, la instalación de una ventana balcón en la sala maternal, la construcción de un nuevo sanitario y la renovación completa del tendido eléctrico y las luminarias, tanto interiores como exteriores. Con este conjunto de intervenciones, el Consejo escolar busca ofrecer una respuesta coordinada a las urgencias edilicias planteadas por directivos y padres.