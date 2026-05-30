La desaparición de un tractor municipal desata una controversia política en Bragado

Las autoridades de Bragado se encuentran investigando el paradero de un tractor perteneciente al patrimonio municipal que operaba en el predio del basural local, un hecho que ha provocado acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición. La controversia cobró fuerza tras las declaraciones de la concejal de la fuerza política PRO, Carla Bruno, quien en diálogo con la prensa local criticó la falta de control en la gestión de los bienes públicos, vinculando el hallazgo a las revisiones de la rendición de cuentas del ejercicio anterior. Según la edil opositora, el faltante fue detectado inicialmente por el presidente de su bloque, Fernando Franzoni, durante una visita de inspección al basural. Al constatar que la maquinaria figuraba en los registros oficiales pero no se encontraba físicamente en el lugar, la oposición exigió explicaciones formales a las autoridades del municipio.



Ante la escalada de las críticas que señalaban una presunta inacción gubernamental, el director de Ambiente de la Municipalidad de Bragado, Salvador Alonso, intervino públicamente para esclarecer la situación de la gestión. En una entrevista concedida a Radio Fiesta Bragado, el funcionario desmintió que el gobierno local intentara ocultar el hecho y aclaró que la acción judicial fue impulsada por su propia oficina.



Alonso explicó que tomó conocimiento de la irregularidad a partir de la reunión informal con los concejales de la oposición. Tras recabar la información técnica correspondiente, precisó que se presentó ante la Ayudantía Fiscal de Bragado para radicar la denuncia penal por el faltante del vehículo e incluyó en la presentación al propio Franzoni como testigo para que aporte los datos recopilados por su bloque. El director de Ambiente argumentó que desconocía previamente la ausencia de la máquina debido a que esta no formaba parte del inventario específico de su área, detallando que es habitual que ciertos bienes públicos sean utilizados por una dependencia técnica pero permanezcan registrados bajo el patrimonio de otra jefatura.

Mientras la justicia local avanza con las directivas para determinar el paradero del rodado y deslindar responsabilidades, el funcionario lamentó la falta de participación de la oposición en los talleres técnicos del área, aunque aseguró que los canales de diálogo institucional con referentes locales continúan abiertos.

Fuente: Información basada en los reportes de las entrevistas emitidas y publicadas por el medio local Bragado Informa.