Cañuelas: Municipio y Sociedad Rural acordaron por caminos

En un inusual acuerdo que cruza fronteras políticas y sectoriales, la Sociedad Rural y el Municipio de Cañuelas. liderado por la intendenta peronista Marisa Fassi, sallaron una alianza estratégica para transformar el mantenimiento de los caminos rurales de la región.

El convenio establece un innovador modelo de gestión compartida que busca resolver el histórico deterioro de las vías de tierra, integrando activamente al sector agrario, las organizaciones rurales y el Estado municipal. La iniciativa otorga un rol protagónico a los productores frentistas, quienes a partir de ahora podrán tomar la iniciativa en la reparación y mejora de los caminos linderos a sus campos.

El principal incentivo económico del acuerdo radica en un mecanismo de compensación impositiva. Aquellos productores que ejecuten las obras recibirán un reconocimiento de hasta el 75% de los costos invertidos, monto que se deducirá directamente de la tasa vial anual que abonan al municipio, previa presentación de las facturas correspondientes.



Por su parte, el gobierno local asumirá la responsabilidad de aportar el personal técnico y los recursos humanos necesarios para evaluar, coordinar y avalar las decisiones sobre las obras a realizar. En contrapartida, la Sociedad Rural de Cañuelas operará como un puente institucional clave entre los vecinos y la intendencia. La entidad no solo promoverá la adhesión a este programa, sino que además confeccionará un registro de empresas viales locales para que los productores puedan contratar servicios con referencias confiables de la zona.

Desde la entidad agropecuaria manifestaron su optimismo ante la firma del documento, calificándolo como un avance fundamental para abordar una problemática crítica que afecta de manera directa a la producción agraria, la conectividad interurbana y el desarrollo del trabajo diario en los entornos rurales.