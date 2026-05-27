Honestidad, Confianza y Capacidad en baja: El Gobierno pierde crédito

Por Redacción Extra Digital

Javier Milei llegó a la Casa Rosada con una promesa central: era diferente. No era la casta. No mentía. No robaba. Esa promesa fue el núcleo de su propuesta electoral y la razón por la que millones de argentinos, hartos de décadas de corrupción institucional, le dieron su voto. Tres años después, los números empiezan a contar otra historia.

El Índice de Confianza en el Gobierno que elabora mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella registró en mayo su sexto mes consecutivo de caída. El índice se ubicó en 1,99 puntos, con una baja del 1,6% respecto de abril y una contracción acumulada del 19,2% desde el cierre de 2025. Son números que muestran una tendencia sostenida, no un tropiezo puntual.

Pero el dato que más pesa no es el índice general. Es uno de sus componentes específicos. En el ítem Honestidad el gobierno retrocedió hasta 2,46 puntos, su nivel más bajo de todo 2026. Un gobierno que construyó su identidad política sobre la diferencia moral con sus antecesores está perdiendo, mes a mes, la batalla en el único terreno en que prometió ganarla siempre.

El apartado Capacidad cayó a 2,36 puntos, el mínimo de toda la gestión. La Preocupación por el interés general retrocedió a 1,57 puntos, también en su nivel más bajo del año. Tres de los cinco componentes del índice bajaron en mayo. Los dos que subieron levemente fueron la Evaluación general y la Eficiencia, ambos con variaciones marginales que no alcanzan para compensar la tendencia.

La brecha entre hombres y mujeres se amplió a 0,68 puntos en mayo. La confianza entre las mujeres cayó un 13% hasta 1,61 puntos, mientras que entre los hombres el índice subió un 6% hasta 2,29 puntos. Es una fractura que los estrategas del oficialismo seguirán con atención de cara a 2027.

Mayo de 2026 es el mes 30 de la gestión de La Libertad Avanza. En ese punto de la gestión, el nivel del índice es similar al registrado por Mauricio Macri en el mismo momento de su mandato, cuando se ubicó en 2,04 puntos, y menor al que obtuvo Néstor Kirchner, que fue de 2,42 puntos. La comparación histórica no es un detalle menor: Milei está rindiendo en materia de confianza ciudadana por debajo de un gobierno que él mismo identificó como parte del problema que vino a resolver.

En el interior bonaerense, los números de la encuesta tienen cara y apellido. Son los comerciantes de 9 de Julio que ajustaron sus precios tres veces en el año. Son las familias que recibieron la factura luz y gas del invierno y calcularon cuántos días de trabajo les cuesta pagarla. Son los jubilados que hacen las cuentas en el supermercado. Son los docentes que esperan la recomposición salarial. Ninguno de ellos figura en la muestra de mil casos que releva Poliarquía Consultores en 39 localidades del país. Pero todos ellos están detrás del número. La confianza no se decreta. Se gana con hechos y se pierde de la misma manera.