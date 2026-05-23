Emiliana Chávez, la cebra que galopa

Emiliana Chávez es, antes que nada, una luchadora. Además es abogada. Y sobre todo, una cebra. Una cebra? Asi se identifican aquellos que tienen una enfermedad poco frecuente, rara. Pero ella le da una batalla diaria a la suya, una que le llevó casi 35 años que la diagnosticasen. En todo ese tiempo, nadie supo, quiso, pudo, dar en la tecla.

pero siempre con una sonrisa, Emiliana sale a la vida tratando de ayudar a otros, sea desde su profesión.

Emiliana estuvo de visita en «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9) para contar especialmente la satisfacción de tener su primer libro, «El galope de la cebra», el cual dedicó a sus dos hijas, que presentó semanas atrás en la Feria del Libro en Buenos Aires y que hoy, sábado a las 17 horas, hará lo mismo en el Salón Blanco de la Municipalidad, en un encuentro de reflexión, abierto a toda la comunidad bajo el lema “abrazar la singularidad”. Lo hara junto a una persona que la ayudó mucho, el Dr. César Crespi, reconocido médico nuevejuliense especialista en enfermedades poco frecuentes y de dificultoso diagnóstico, creador del centro de referencia en enfermedades poco frecuentes del Hospital San Juan de Dios de La Plata, profesor y creador de la cátedra de enfermedades raras de la UNLP y autor del libro «Con los oídos de la prudencia».