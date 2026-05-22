Néstor Zabaleta actualizó estado de obras en Quiroga

El gerente de la Cooperativa de Provisión de obras y servicios públicos ‘Facundo Quiroga’ Ltda., Néstor Zabaleta se refirió en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) a la actualidad de la misma, principalmente a una obra que es de fundamental importancia para el futuro mismo de la localidad: la Nueva Estación Transformadora Quiroga – El Triunfo: “Es un proyecto energético vital para el noroeste bonaerense. Consiste en una nueva línea de media tensión de 33 kw y una estación transformadora que conectan las localidades de El Triunfo y Facundo Quiroga” explicó Zabaleta y además aclaró que “La obra del tendido eléctrico entre El Triunfo y Quiroga avanza, aunque lentamente por dificultades económicas y climáticas, pero ya se ven columnas instaladas y se trabaja en el alteo del terreno para la subestación que va a estar en el acceso a la localidad”. La situación climática también ha sido protagonista y Zabaleta explicó que “las lluvias recientes complicaron algunos sectores, pero la empresa sigue trabajando”.

Sobre la ilumninación del pueblo, el gerente expresó que «se completaron mejoras en la calle Barranca Yaco y en accesos al pueblo, y hay dos nuevos proyectos en marcha, uno de ellos la iluminación de la calle 28 de marzo -frente al Hospital Municipal ‘Dr. Manuel Arce’- Vamos a iluminar toda la calle 28 de marzo con nuevas luminarias LED y columnas, incluyendo cuadras que antes no tenían luz. También comenzamos pronto la reparación de la vereda y bancos de la plaza Belgrano -frente al Club- con nuevas luminarias para mejorar la seguridad y el aspecto de la plaza”.

El gerente de la Cooperativa quiroguense enfatizó que “priorizamos mano de obra y materiales locales”. Interrogado sobre la participación o no en el bacheo de la localidad, expresó que “sobre el bacheo, presentamos una propuesta al municipio para usar materiales nuevos y hacer reparaciones parciales en el asfalto muy deteriorado, aunque la solución definitiva requiere una obra integral”.

También amplió que “Estamos avanzando en la construcción de nuevos nichos en el cementerio local y seguimos atentos a oportunidades para mejorar servicios en el pueblo, aunque los recursos provinciales y nacionales son escasos. Trabajamos en mejorar el servicio de Internet y reponemos stock de columnas de cemento para el servicio eléctrico, lo cual es una inversión importante para cooperativas pequeñas. La red de cloacas cubre casi todo el pueblo, faltando solo algunas cuadras periféricas; gestionamos ante la provincia para completar el 100%. Pero también es cierto que la expansión desordenada del pueblo complicó la provisión de servicios, pero seguimos buscando soluciones”.

Finalmente, ante la consulta sobre la finalización de la obra del tendido eléctrico desde El Triunfo conjeturó que: “Debería terminarse a fin de año, aunque probablemente se extienda hasta el próximo año por las demoras que impuso la situación climática y las dificultades económicas apuntadas”