Motoguadañas para localidades



La Municipalidad entregó motoguadañas destinadas a delegaciones del distrito. La iniciativa busca fortalecer las tareas de mantenimiento y optimizar los servicios públicos en las distintas localidades rurales del partido. Durante el encuentro, el Secretario de Gobierno Federico Aranda destacó que la incorporación de estas herramientas no solo agiliza las labores diarias de los operarios, sino que también mejora sustancialmente las condiciones de trabajo del personal municipal. Los delegados Héctor Figueroa (12 de Octubre), Carlos Guiotto (Patricios) y Ermita Gómez (Dudignac) estuvieron presentes para recibir el equipamiento técnico de sus respectivas jurisdicciones.



Esta entrega forma parte de un plan integral que prevé dotar de maquinaria nueva a cada delegación en el corto plazo. Asimismo, las autoridades confirmaron que el programa de suministros incluirá próximamente la renovación de la indumentaria de trabajo para los casi 100 empleados municipales que se desempeñan fuera de la cabecera del partido, uno de los reclamos que se vienen repitiendo en las mesas del salario que se realizan mensualmente.

Desde el palacio municipal subrayaron el valor estratégico de descentralizar los recursos, señalando que «el fortalecimiento de las delegaciones es fundamental para garantizar una atención cotidiana eficiente en cada rincón de la comunidad».