Elías Pino y las sensaciones tras la noche de boxeo

Ya se lo nota mucho más relajado. No tanto por lo deportivo sino porque se terminó el «baile» que fue la organización del festival de boxeo que realizó el Clan Ferrario junto con Arano Box. Fue el primero del año en 9 de Julio y seguramente habrá, por lo menos, uno o dos más en lo que resta del 2026. Más teniendo en cuenta lo bien que respondió el público. Pero Elias Pino ya dejó en claro que lo que venga lo tendrá únicamente en lo suyo, es decir, con los boxeadores. Así lo hizo en su visita a «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9).

Igual está contento por lo que se dió en el salón Benita Arias y sabe que el programa y los combates, en especial las de Kevin Zarate y Franco «Panterita» Rodríguez fueron duras, disputadas, quizás no el tipo de pelea que el publico fue a ver, pero marca que los locales y quienes fueron sus rivales «están en la elite, donde la diferencia es de un hilito. Fueron buenas peleas y buenos rivales tanto para Kevin como para Panterita«.

Recuerda que fueron tres los rivales que se le bajaron al ex campeón, por distintos motivos, hasta que apareció «El Rebelde», un boxeador que esta dos categorias arriba del ex campeón, pero bajó y dió bien el peso. «Lo tomamos como una buen experiencia», dice el entrenador, » viniendo de un parate por una lesión. Seguramente la pelea no fue la que esperaba el público, pero para nosotros fue muy buena y deja cosas positivas«. También agradeció a los sponsors que, por su apoyo, se pudo realizar el festival que tuvo una muy buena repercusión de la gente.

La agenda de Panterita continúa en junio o julio con una pelea en Córdoba. Elias agrega que «el 5 de junio hay un festival con los amateurs en Junin y el 20 en Darragueira con Pedro Ortíz, Micaela Gallo y Enzo Lagano. Los demás estan con alguna lesión que necesitan parar y recuperarse«. Resaltó la labor de los amateurs el viernes pasado que lo hicieron «con una soltura, sin presión«, una presión que sí cree que la tienen, de otra manera, los profesionales. Reconoce que con Panterita «no hubiese hecho la misma pelea acá que afuera. Acá fuimos conservadores después de una mano en el cuarto round«.

Sonó la campana. Que pase el que sigue.