Trabajos en red vial rural

Con el objetivo de garantizar una conectividad segura para vecinos y productores agropecuarios, la Municipalidad de Nueve de Julio ejecutó una serie de obras de mantenimiento y recuperación en diversos caminos rurales y desagües del distrito durante la primera semana de mayo.

Las tareas abarcaron múltiples sectores estratégicos. En las inmediaciones de la ciudad cabecera, específicamente sobre la calle Mitre en dirección a French, los equipos técnicos desplegaron maquinaria pesada —incluyendo palas cargadoras, camiones volcadores y motoniveladoras— para realizar trabajos de abovedado y aporte de tierra.

En paralelo, las obras se extendieron hacia otras arterias clave de la región. Sobre la Ruta Provincial 40, en dirección a la localidad de Morea, se avanzó con la delimitación de cunetas y el abovedado del trazado para optimizar el drenaje pluvial. Asimismo, el operativo incluyó el perfilado, tapado de pozos y marcación de desagües en el camino lateral al Mercante, además del repaso integral del «Callejón de Castro» y el Camino T-10.

La mejora de la transitabilidad interurbana fue otro de los ejes del plan. Las cuadrillas municipales concretaron labores de reperfilamiento en el tramo que une las localidades de Morea y Dudignac, asegurando una conexión vital para estas comunidades. Más hacia el norte, sobre la Ruta 70 en la zona de Naón y en el corredor que la conecta con Dennehy, se intervino con camiones para el aporte de tierra y el mejorado general de la superficie.

Uno de los focos principales de trabajo se centró en el conocido «Camino Fantasma», a la altura del paraje «El Ruiseñor». Allí se llevaron a cabo tareas de tapado de pozos que se extendieron al camino adyacente. En este sector, el uso de dos motoniveladoras permitió reconstruir el cruce con la ruta T-164, una obra calificada como fundamental para revertir el deterioro y facilitar el tránsito de la producción agrícola de manera segura.

En la localidad de La Niña, los operarios avanzaron en la limpieza y reconstrucción de canales en el sector de La Vía y en las cercanías de «La Cruz». Desde las dependencias municipales confirmaron que este esquema de intervenciones mantendrá su continuidad durante las próximas semanas. El objetivo principal a corto y mediano plazo es sostener el ritmo de las obras en diferentes puntos del partido para consolidar y mantener en óptimas condiciones toda la red vial del distrito.